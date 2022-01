“Hij heeft het hele proces om in Australië te komen nederig ondergaan. Wat ze hem daarna hebben aangedaan, zal hem lang pijn doen en in zijn hoofd blijven zitten. Maar ik ken Novak, hij is sterk en standvastig. Hij gaat nog beter terugkomen”, zegt Vajda in gesprek met het Slowaakse Aktuality.

Onterechte beslissing

De Slowaakse coach, betrokken bij alle twintig Grand Slam-titels van Djokovic, is het duidelijk oneens met de Australische immigratieminister Alex Hawke om het visum van zijn sterspeler in te trekken.

“Het was een onterechte en onrechtvaardige beslissing, gebaseerd op de veronderstelling dat hij iets zou kunnen doen of veroorzaken wat nog helemaal niet was gebeurd. Het was voor mij al een grote shock. Kun je nagaan hoe het voor Novak is geweest? Hij was daar met maar één doel en dat was het verdedigen van zijn titel.”

Boosheid

Vanwege zijn boosheid duurde het een paar dagen voordat Vajda op de situatie wilde reageren. “Ik moest eerst kalmeren, want ik begrijp echt niet waarom ze hem dit hebben aangedaan. Bovendien vind ik dat de media hier deels voor verantwoordelijk is."

"Zij hebben de informatie gemanipuleerd en duidelijk stelling genomen tegen Djokovic. Ik denk dat de andere spelers daarom niet in opstand zijn gekomen. Ook zij hebben zich laten misleiden door de media.

Roland Garros

Mogelijk belandt Djokovic voor Roland Garros in dezelfde situatie. Ik begrijp niet waarom hier nu al over wordt gesproken. Het duurt nog vier maanden voordat dit toernooi op het programma staat. We weten nog niets eens hoe de coronasituatie over een maand is. Ik onderschat de crisis niet, maar wat is het doel om dit nu al te bespreken? Gaat dit nog wel over sport?

WAAR KIJK JE?

