Na een ‘opsluiting’ van een dag of vier verkreeg Djokovic via een beroepszaak alsnog toestemming tot Australië voor deelname aan de Australian Open, maar daar stopt het verhaal niet. Verre van zelfs. Zo werd duidelijk dat Djokovic in de twee weken voor vertrek richting Down Under op reis is geweest en dat hij zich na een positieve test ook niet aan de algemeen geldende regels hield.

Terwijl Djokovic via Instagram op zijn beurt laat weten dat hij zich stoort aan de ‘misinformatie’ die rondgaat, blijkt er toch wel degelijk waarheid te schuilen achter minimaal enkele van de verhalen van de laatste dagen. Dit alles maakt dat zijn medische vrijstelling nog maar eens nader wordt bekeken.

Er is veel verwarring over een positieve test die Djokovic 16 december onderging. Aan de ene kant is deze test reden om een medische vrijstelling aan te vragen, aan de andere kant werd niet bepaald het protocol gevolgd dat in werking treedt na zo’n zelfde positieve test. De nummer één van de wereld werd in het openbaar gespot tussen kinderen en liet een interview met L’Equipe doorgaan. Dat laatste is een foute inschatting geweest, erkent de tennisser.

Veiligheid in acht genomen

“Ik wil benadrukken dat ik altijd heb geprobeerd om de veiligheid van mijzelf en anderen te garanderen. Ik ben 14 december bij een basketbalwedstrijd geweest, waarna duidelijk werd dat enkele aanwezigen positief waren getest”, aldus Djokovic in een via Instagram vrijgegeven statement.

Djokovic overhandigde 17 december enkele prijzen bij een evenement voor de jeugd, waarna de 18e een interview met L’Equipe op de planning stond. Het verhaal is nu dat er die dagen door Djokovic diverse tests zijn gedaan en dat hij pas na het evenement met de jeugd melding kreeg van zijn positieve test.

“Ik heb de 16e twee tests gedaan: een sneltest, die negatief was, en een PCR-test. Ik voelde me in orde en vertoonde geen symptomen. Pas na het evenement kreeg ik het nieuws. De volgende dag, de 18e, was ik op mijn tennisbaan in Belgrado voor een interview met L’Equipe, dat al lang van tevoren was afgesproken. Ik heb alles afgezegd behalve dat interview.”

Verplicht

Djokovic vervolgt: “Ik voelde me verplicht om het interview te laten doorgaan en wilde de journalist niet teleurstellen. Ik heb afstand gehouden en droeg constant een masker, behalve tijdens de fotoshoot. Ik ben daarna naar huis gegaan voor de verplichte isolatie, maar achteraf gezien is dit een foutieve inschatting geweest. Ik had het interview moeten afblazen.”

Ook volgde een reactie op het verkeerd ingevulde formulier dat is aangeboden bij de Australische douane. Er is, volgens Djokovic, sprake van een administratieve fout. Er werd met ‘nee’ geantwoord op de vraag of er was gereisd in de twee weken voor vertrek naar Melbourne. De fout kwam naar voren toen activiteit op social media, inclusief foto’s, werd vergeleken met de ingevulde antwoorden.

“Er is een administratieve fout gemaakt door mijn team, waarvoor ik mijn oprechte verontschuldigingen wil aanbieden. Het zijn uitdagende, vreemde tijden en een fout is zo gemaakt. Mijn team heeft extra info verstrekt en daarmee moet dit zijn opgelost”, stelt Djokovic.

Misinformatie

“Het is jammer dat er allerlei misleidende informatie rondgaat, vooral omdat dit te maken heeft met de manier waarop ik in Australië ben geraakt. Deze foutieve info doet mij pijn en schaadt mijn familie. Daarom wil ik dit rechtzetten.”

Of deze verklaring voldoende is om te voorkomen dat de Australische autoriteiten alsnog doorbijten, moet de komende dagen blijken. Onderaan de streep is nog altijd onduidelijk of Djokovic meedoet aan de eerste Grand Slam van het jaar, die hij hoopt voor de tiende keer te winnen.

Een tiende overwinning in Australië zou ook een nieuw record betekenen. De huidige nummer een van de wereld zou dan op maar liefst 21 Grandslamtitels komen, een meer dan naaste rivalen Federer en Nadal.

