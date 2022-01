Gevangene

Het hoger beroep dat Djokovic had aangespannen om zo alsnog mee te kunnen doen aan de Australian Open is verplaatst naar maandag. Tot die tijd zit de twintigvoudig Grand Slam-winnaar 'vast' in Melbourne, maar de Australische douane is te allen tijde bereid mee te werken mocht Djokovic het land willen verlaten.

Meneer Djokovic wordt absoluut niet gevangen gehouden in Australië

Moeder

Dijana Djokovic, de moeder van Djokovic, heeft zich intussen ook negatief uitgelaten over de situatie van haar zoon. Volgens haar wordt Djokovic 'behandeld als een gevangene' en is zijn huidige accommodatie 'verschrikkelijk'.

Ze gaat verder: 'Ik sprak gisteren even met hem en het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij probeerde wat slaap te pakken, maar dat lukte hem niet. Ze behandelen hem als een gevangene. Het is gewoon niet eerlijk en mensonterend. Ik hoop dat hij doorzet en dat hij wint", aldus een emotionele mama Djokovic.

Steun

Djokovic krijgt wereldwijd enorm veel kritiek op zijn handelen, maar vanuit de tenniswereld is er ook steun voor de Servische nummer 1 van de wereld. Zo spoort Nick Kyrgios de Australische regering aan 'menselijker te handelen en geeft Boris Becker , de voormalige coach van Djokovic, aan in een radio-interview met de BBC dat zijn pupil 'geen regels heeft gebroken'.

Aanstaande maandag wacht het hoger beroep en wordt bekend of Djokovic zijn titel kan verdedigen in Melbourne.

