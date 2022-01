Ook Becker kwam superlatieven tekort. "Het was een dag die gemaakt was voor tennishistorie. Voor het toernooi stond Nadal niet bovenaan ons lijstje van favorieten, ondanks dat hij fit was en het voorbereidingstoernooi in Melbourne won. Daarvoor was Nadal een half jaar geblesseerd. Het is ongelofelijk dat hij het record van Djokovic en Federer heeft gebroken."

"Mensen die nu beweren dat Nadal het alleen op gravel kan, maken een denkfout. Hij heeft nu elk Grand Slam minimaal twee keer gewonnen. Hij is de meest succesvolle speler aller tijden, dat is klip en klaar."

Medvedev

Becker had ook complimenten voor Daniil Medvedev, Nadals tegenstander in de finale, maar was net zo goed kritisch op de houding van de Rus. "Alle lof voor Medvedev. Ik ben er zeker van dat hij de Australian Open in de toekomst gaat winnen. In de derde set vond ik dat hij het allemaal een beetje nonchalant aanpakte, een grote fout achteraf."

Speeches

Becker was onder de indruk van de speeches die de twee finalisten gaven na afloop van hun ruim vijf uur durende finale. "Nadal was heel open en eerlijk over zijn blessureproblemen en bedankte zijn team. Zonder hen was dit allemaal niet gebeurd. Ik denk dat hij dacht dat dit zijn laatste keer zou zijn in Melbourne. Ik snap dat hij daar zijn twijfels over heeft."

"De speeches van zowel Medvedev als Nadal waren geweldig. Ik vond dat Medvedev heel koel bleef en een groot applaus ontving. Dat is zoals het hoort te zijn."

