Na haar gewonnen wedstrijd tegen de Colombiaanse Camila Osorio sprak Osaka met de pers uitvoerig over haar verbeterde mentale situatie en wat de ommekeer was daarvoor:. "Ik denk dat de ommekeer plaatsvond na de US Open van vorig jaar. IK zat thuis te bedenken wat ik allemaal nog wilde bereiken in de toekomst. Toen bedacht ik me dat er nog zoveel dingen zijn die ik wil doen en bereiken in tennis. Ik heb bijvoorbeeld al twee jaar geen Wimbledon gespeeld. Ik wil daar weer heen en alles van het toernooi ervaren", aldus een veranderde Osaka.

AusOpen | Titelverdedigster Osaka kent beste start die ze zich maar kan wensen

"Het voelt voor mij als 'unfinished business', maar ik weet ook dat niet alles altijd perfect verloopt. Ik zal moeten accepteren dat ik dipjes zal hebben en dat ik die op een of andere manier ook weer te boven moet komen. Ik heb dit jaar slechts één groot doel, en dat is dat ik altijd lol heb als ik op de baan sta, en dat als ik verlies ik weet dat ik er alles aan heb gedaan", zo vertelt Osaka in gesprek met de pers.

Lol om gemiste smash

De verbeterde houding van Osaka was in de eerste ronde al goed te zien. Zo raakte ze bij een mislukte return de umpire en miste de Japanse aan het eind van de eerste set een relatief makkelijke smash, waar ze zelf nog het hardst om moest lachen.

Aus Open | "Oh my god" - Osaka mist smash volledig en schiet in de lach

Tweede ronde

In haar koers naar titelprolongatie stuit de Japanse in de tweede ronde op de Amerikaanse Madison Brengle, de nummer 54 van de wereldranglijst. Mocht ze door de eerste drie rondes komen, dan kan ze als nummer dertien van de plaatsingslijst in de achtste finale al Ashleigh Barty, de nummer een van de wereld, tegenkomen.

