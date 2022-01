"Het was een heel moeilijke wedstrijd, vooral omdat hij goed speelde", verklaarde de Spanjaard tegenover de internationale pers. "Dat zie je vaker bij spelers die recent veel wedstrijden hebben gewonnen. Het maakt niet uit op welk niveau je dat doet. Het zorgt ervoor dat je een hoger niveau kunt halen dan anders."

Carreño Busta denkt dat Griekspoor sowieso de ATP-Tour aankan. "Hij is er klaar voor om dit soort wedstrijden tegen mij te spelen, maar ook tegen andere spelers op dit niveau."

In de krampen

Ondanks de complimenten van zijn tegenstander was Griekspoor zelf niet tevreden, met name omdat hij fysiek niet kon brengen wat hij zou willen. "Ik baal ervan dat ik vanaf de eerste game van de derde set volledig in de krampen zit. Maar dat kan ook eigenlijk niet anders na de klotevoorbereiding die ik heb gehad."

Ik heb bijna niet kunnen trainen en heb maximaal anderhalf uur op de baan gestaan. En dan speelde ik nu 4 uur en 10 minuten in 35 graden, tegen een Spanjaard die niks weggaf, refereerde hij in het Algemeen Dagblad aan zijn teenblessure.

Einde aan een reeks

Met daarnaast een pijnlijke schouder kon de nummer 62 van de wereld niet het optimale rendement halen uit zijn service. “Ik sloeg lange tijd niet eens 50 procent van mijn eerste services in. Dat slaat nergens op. Ik moest het te vaak doen vanuit mijn tweede service en dan mag je tegen Carreño Busta aan de bak.”

Door de nederlaag komt er een einde aan een reeks van 29 wedstrijden zonder nederlaag. Griekspoor: “Daar heb ik geen moeite mee. Je speelt een Grand Slam en het moest wel heel gek lopen, wilde de reeks hier niet eindigen. Dat ik zo goed heb gespeeld en veel heb gewonnen is een ultieme luxe. Dat gebeurt misschien maar één keer in je carrière.”

