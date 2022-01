Raducanu won de eerste drie games overtuigend en er leek geen vuiltje in de lucht voor de als zeventiende geplaatste speelster. De Britse moest alleen al na vijf games medische ondersteuning de baan op roepen om blaren op haar handen te behandelen. Kovinic maakte dankbaar gebruik van de blessure van haar concurrente en won de eerste set met 6-4.

Door haar blaren kon Raducanu geen kracht zetten op haar forehand. Ze kon alleen de ballen slicen in plaats van hard over het net spelen. Knap won ze wel de tweede set met 6-4. In de derde set was het echter de Montenegrijnse die het overwicht van de wedstrijd naar haar toe trok.

Ze brak de Britse twee keer, waardoor de nummer 98 op de wereldranglijst de eerst vrouw uit Montenegro wordt die in de derde ronde van een Grand Slam staat.

