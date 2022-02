Rafael Nadal zei voorafgaand aan het toernooi dat 'geen enkele speler groter is dan het toernooi', maar zo voelde het absoluut niet. De wekenlange durende soap rondom de nummer één van de wereld, Novak Djokovic uiteraard, wierp een enorme sluier over het toernooi. Er moest iets ongelooflijks gebeuren en het wonder kwam er, volgens Corretja. "Het mooiste vind ik dat het tennis heeft gewonnen. Tennis levert plezier op voor mensen en het doet wat met je emoties en gevoel. De spelers moeten overleven en zullen zich door moeilijke momenten heen moeten worstelen."

"Tennis had dit nodig"

"Dat is het mooiste aan alles, dat de spelers zoveel plezier beleven aan het toernooi. Tennis is een unieke sport en we mogen dankbaar zijn dat we er een onderdeel van zijn. Dit had tennis nodig."

Het toernooi had zich niet beter kunnen ontvouwen. Iedere tennisfan heeft het over de 21e titel van Rafael Nadal of de zege van Ashleigh Barty voor haar eigen publiek. En wat te denken van Nick Kyrgios en Thanasis Kokkinakis , die het toernooi twee weken lang enorm veel kleur gaven? Het is na zo'n geweldig toernooi vol met spannende en historische momenten heel makkelijk om de eerste helft van januari te scheiden van de tweede helft."

Nu de Spanjaard één titel meer heeft dan zijn grote rivalen reist de 'GOAT-discussie' weer op. Corretja is als landgenoot misschien niet helemaal objectief, maar voor de tweevoudig Roland Garros-finalist is het duidelijk. "Ik denk dat Nadal zijn hele carrière heeft laten zien dat hij mentaal de sterkste is. Hij heeft voor zoveel uitdagingen gestaan in zijn loopbaan. Op de baan blijft hij altijd geloof houden en ervoor vechten en daarom vind ik hem de beste van allemaal."

