Er komt van alles op Raducanu af sinds ze zichzelf winnares van de US Open mag noemen. Leuke dingen, maar soms ook minder leuke dingen. Zoals het feit dat alles en iedereen plotseling een mening over haar heeft en iets vindt van de keuzes die ze maakt, op en naast de baan.

Raducanu zegt veel te hebben gehad aan Lewis Hamilton, die ze ontmoette tijdens het Met Gala. Als zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 weet Hamilton wat erbij komt kijken om als Britse tienerster niet alleen de top te bestormen, maar ook de allerbeste in je sport te worden en blijven.

“Lewis is een ontzettend fijn rolmodel voor mij. Hij helpt me om door deze nieuwe fase te navigeren. Hij is echt een heel tof persoon”, aldus Raducanu, die zelf ook een voorliefde voor autosport heeft. Als het even kan, mist ze geen Grand Prix en was haar leven iets anders gelopen, was ze wellicht coureur geweest.

Hulp van Lewis Hamilton

“Het is tof van Lewis dat hij me wil helpen. Zijn advies luidde als volgt: blijf rustig, vaar mee op de golf en blijf in jezelf geloven. Het is fijn dat hij met mij wil meedenken”, vervolgde Raducanu tijdens een persmoment rondom haar optreden in de Royal Albert Hall waar ze een potje tennis speelde.

Hamilton en Raducanu zijn allebei in de race voor BBC Sports Personality of the Year. De winnaar wordt in december bekendgemaakt. Aan haar kansen op succes wil de Britse tennisster nog niet denken. “Het is niet dat ik er niets over wil zeggen, maar ik heb er gewoon totaal nog niet over nagedacht.”

“Eerlijk gezegd is het kunnen winnen van deze onderscheiding iets dat ik nooit voor mogelijk heb gehouden. Ik begrijp bijna niet hoe het mogelijk is dat ik tot de kandidaten behoor”, merkte de US Open-winnares op.

De focus van Raducanu verschuift langzaam van nagenieten van haar succes naar de jacht op nieuwe triomfen. Begin 2022 staat binnen de kortste keren alweer de Australian Open op het programma. In aanloop naar de start van de Happy Slam op 17 januari wordt Raducanu voor het eest bijgestaan door haar nieuwe coach, Torben Beltz.

Beltz nieuwe trainer

“Torben is een superpositief persoon en brengt frisse energie met zich mee”, aldus Raducanu. “Als hij bij je in de buurt is, is de positieve stemming die hij uitstraalt bijna besmettelijk. Ik ben blij dat Torben nu deel uitmaakt van mijn team. Ik kijk ernaar uit om serieus met hem te gaan samenwerken en gelukkig krijg ik voordat het seizoen echt begint de kans om hem goed te leren kennen.”

“Ik weet natuurlijk niet precies hoeveel ik mijn spel binnen vier weken kan verbeteren, maar geloof mij: ik steek er heel veel energie in om beter te worden. Dat geeft mij vertrouwen in eigen kunnen. Ik weet dat ik de energie investeer die je hoort te investeren. Die gedachte biedt mij mentale kracht.”

Raducanu vertelde tenslotte dat ze niet van plan is om te veranderen nu ze van succes heeft geproefd. “Ik wil blijven zijn wie ik ben en blijven doen wat ik deed. Ik stap nog steeds in de trein, ik maak nog steeds dezelfde reisjes als vroeger. Het voelt voor mij alsof ik nog exact dezelfde Emma ben. Voor mij is er niets veranderd. Ik zie ook niet in waarom ik door het winnen van een Grand Slam zou moeten veranderen. Ik wil gewoon plezier hebben.”

