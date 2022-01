Lang was het de vraag waar en wanneer Djokovic zijn 21e titel zou vieren. De Serviër kreeg een goede kans in de US Open, maar verloor in de finale van een ontketende Daniil Medvedev. Doordat de nummer 1 van de wereld een dag voor het toernooi uit Australië werd gezet, lag de weg open voor Nadal om zijn 21e titel te winnen en er zo eentje voor te komen op de andere twee.

Complimenten Federer en Djokovic

Na een fenomenale comeback tegen Daniil Medvedev slaagde de Spanjaard er gisteren in om dat record te verbreken en direct waren Federer en Djokovic er om hem op social media te feliciteren. Federer schrijft op Instagram: "Aan mijn grote rivaal en vriend Rafael Nadal, mijn welgemeende felicitaties voor het bereiken van 21 Grand Slam-titels, de eerste man ooit. Een paar maanden geleden grapten we nog dat we allebei op krukken liepen."

"Geweldig, onderschat nooit de kracht van een grote kampioen. Jouw geweldige vechtlust en honger zijn een inspiratie voor mij en vele anderen op de wereld. Ik ben trots dat ik dit tijdperk met jou mag delen en vereerd dat ik je heb gemotiveerd om nog meer te bereiken, hetzelfde wat jij in de laatste achttien jaar voor mij doet. Ik weet zeker dat je nog veel meer doelen hebt, maar geniet op dit moment van deze", aldus een complimenteuze Federer

Ook Djokovic had lovende woorden over voor de knappe prestatie van zijn Spaanse rivaal. Op Twitter schrijft de Serviër: "Gefeliciteerd Rafael met je 21e titel. Een geweldige prestatie. Zoals altijd met een indrukwekkende vechtersmentaliteit die opnieuw werd beloond."

Zware wedstrijden

De 21e titel ging niet zonder slag of stoot. In de eerste paar rondes verliep alles nog redelijk vlekkeloos, maar vanaf de kwartfinale was het bikkelen voor de inmiddels tweevoudig Australian Open-winnaar. Het lukte Nadal maar net om Denis Shapovalov van zich af te houden en ook Matteo Berrettini maakte het de Spanjaard een tijd lang enorm lastig.

In de finale leek Medvedev wederom een speler van de Big 3 af te houden van zijn 21e titel, maar Nadal kon zich terugknokken in de partij en de zege, ondanks een wat wiebelig eindig, veiligstellen.

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

Roland Garros

Eind mei staat de volgende Grand Slam op het programma in de vorm van Roland Garros. Op het Parijse gravel heeft Nadal maar liefst dertien keer gewonnen, maar vorig jaar was het Novak Djokovic die met de 'Coupe des Mousquetaires' aan de haal ging.

Kan Nadal het gat vergroten naar twee, kan Djokovic op gelijke hoogte komen of is er een ander die de titel wegkaapt? Roand Garros duurt dit jaar van 22 mei t/m de finale op 5 juni en is live te volgen op Eurosport en via de streams van discovery+

