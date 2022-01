Ze won hierdoor niet alleen haar eerste titel op de Australian Open en haar dertiende Grand Slam-titel, maar ook een Career Grand Slam. In de allereerste editie van Legends’ Voice kijkt Chris terug op haar prestaties, haar rivaliteit met Martina en vergelijkt ze het huidige tennis met het tennis van de jaren zeventig en tachtig.

“Veertig jaar geleden zag de Australian Open er nog heel anders uit. Allereerst werd het toernooi gespeeld op gras in het Kooyong Stadion, acht kilometer verderop. Het toernooi werd toen gespeeld net na of een aantal weken voor Kerst. Dit zorgde ervoor dat veel spelers thuisbleven.”

Ad

WTA Tour

Australian Open AusOpen | “Nadal behoort tot meest fenomenale atleten ooit” - McEnroe looft legendarische Spanjaard 2 UUR GELEDEN

“Ook werden Grand Slams nog niet gezien als de belangrijkste toernooien van het jaar. In de jaren tachtig waren we hard bezig om de WTA Tour van de grond te krijgen. Dit betekende dat we ook andere toernooien net zo belangrijk vonden als Grand Slams.”

“Ik geloof dat ik het toernooi slechts zes keer heb gespeeld in mijn achttienjaar durende carrière. Natuurlijk, als ik vandaag zou spelen dan had ik veel vaker aan de Australian Open meegedaan omdat het nu zo belangrijk wordt gevonden om een Grand Slam te winnen.”

Driemaal was scheepsrecht voor Evert op de Australian Open! Foto: Eurosport

“In mijn tijd wilde iedereen Wimbledon winnen, maar tegenwoordig is ongeveer elke Slam even belangrijk. Ik geloof wel dat de Australian Open het meest is veranderd in de afgelopen tien tot twintig jaar. Het is nu de Happy Slam. Iedereen is relaxed en de spelers genieten van het publiek.”

“De finale in 1982 was erg belangrijk voor mij. Vooral omdat Martina me met 7-5 in de derde set had verslagen in de finale van het jaar ervoor. Als ik haar kon verslaan op gras was dat altijd best wel een ding. Haar spel leek haast gemaakt om op gras te spelen en op gras won ze meer Grand Slams dan iedereen. Zij is de beste ‘grasspeelster’ die we ooit hebben gezien.”

Het publiek in Australië juicht uiteraard voor thuisspeelster Barty Foto: Other Agency

Perfectie vereist

“Dit betekende dat het voor mij altijd een uitdaging was en ik bijna perfect moest tennissen om haar te verslaan. In de jaren tachtig waren we ongeveer even goed. Onze wedstrijden eindigden altijd in driesetters en het was om het even wie er won.”

“Die finale van 1982 was niet anders. Toch was het voor mij wel anders want ze was de nummer één van de wereld en ze had me verslagen in de vorige twee Grand Slam-finales op gras. Ik was absoluut de underdog...”

Episch genoeg eindigde zowel Evert als Navratilova op 18 gewonnen Grand Slams Foto: Getty Images

“Dat wij van dezelfde generatie zijn bracht het beste in ons naar boven. We waren altijd fanatiek en hadden altijd zin om tegen elkaar te spelen. We wisten dat er naar ons werd gekeken als we het veld op liepen. Iedereen sprak over onze rivaliteit. We waren ons bewust van hoe goed dat was, niet alleen voor ons, maar ook voor tennis en natuurlijk het vrouwentennis.”

“Het feit dat wij verschillende stijlen hadden – zij was een agressieve serve-volley-speelster en ik speelde altijd vanaf de baseline – maakte het extra bijzonder. Zij had een schare fans, ik had de mijne en veel van onze fans hielden geen eens van tennis. Wij zorgden voor een nieuw tennispubliek.”

Drie scenario's

“Ik geloof dat er drie scenario’s zijn voor het vrouwentennis:



1) Er komt een dominante speelster waarvoor mensen de tv aanzetten. Kijk maar naar Serena de kijkcijfers gingen door het dak.



2) Er komt een rivaliteit zoals die tussen mij en Martina, dat je dan ook twee kampen fans krijgt, maakt het spannend.



3) Er komt een karrevracht aan talent aan die iedereen verbaast. Mensen vragen zich dan af wie er gaat winnen.

Op dit moment lijken we een beetje in het derde scenario te zitten, waardoor het heel moeilijk te zeggen is wie een Career Grand Slam kan winnen.”

Slechts tien vrouwen hebben een Career Grand Slam in bezit. Sharapova werd in 2012 de laatste Foto: Getty Images

“Dit hoeft helemaal niet slecht te zijn, het maakt de prestatie alleen maar groter. Een Career Grand Slam winnen is groots. Het haalt de druk van de ketel. Als je drie Grand Slams wint, ga je voor de derde en als je die gewonnen hebt, baal je ervan als je stopt met spelen en je hebt maar drie van de vier toernooien gewonnen. Je wilt gewoon die laatste, vierde illustere titel hebben om je verzameling compleet te maken. Dan ben je een echte kampioen.”

Ashleigh Barty

“Als ik nu iemand aan moet wijzen, dan zou dat Ashleigh Barty zijn. Zij is zowel goed aan het net als achter de baseline en is zowel defensief als offensief sterk. Ze heeft bewezen dat ze goed is op snelle ondergronden doordat ze Wimbledon won. Ze is ook goed op langzamere ondergronden, want ze heeft Roland Garros gewonnen. Dan moet ze ook wel goed zijn op de ondergrond die qua snelheid daar tussenin zit.”

“Het is ook zo moeilijk om te zeggen omdat het algehele veld een stuk beter is. In mijn tijd wist je dat iemand van de top-vier het toernooi kon winnen. Nu kan het zelfs iemand van buiten de top-dertig zijn of zelfs daar nog buiten, kijk naar Emma Raducanu op de US Open. Ik zou het daarom zeer bijzonder vinden als iemand ze alle vier Grand Slams weet te winnen.”

Australian Open AusOpen | "Nooit gedacht dat ik hier nog een keer de finale zou spelen" - Nadal reageert na zege 2 UUR GELEDEN