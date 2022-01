Servicegeweld

In de eerste set werd duidelijk dat beide spelers zoals vooraf wel verwacht elkaar weinig ontliepen. Zowel Tsitsipas al Medvedev serveerden ontzettend sterk - de Rus verloor slechts een punt op eigen service in de hele set - en het was dan ook geen verrassing dat een tiebreak uitkomst moest bieden, ondanks dat Tsitsipas in de negende game nog wel vier breakpunten moest wegpoetsen.

De Griek kwam in de tiebreak dankzij een minibreak met 4-1 voor, maar dankzij een aantal goede services, een prachtige backhand rechtdoor op 5-5 en een onnodige fout van Tsitsipas pakte de nummer twee van de wereld alsnog de winst in de eerste set.

Mopperende Medvedev

Tsitsipas ging ondanks dit setverlies niet bij de pakken neerzitten en brak Medvedev direct in de openingsgame van de tweede set. De Rus brak Tsitsipas terug in de zesde game, maar op 4-4 leverde Medvedev wederom zijn service in, waarna een helse uitbarsting volgde aan het adres van de scheidsrechter.

Medvedev vond dat Tsitsipas werd gecoacht door zijn vader, wat tegen de regels is, en uitte dat in ferme taal. Hij kreeg hiervoor een waarschuwing van de umpire. Tsitsipas trok zich er weinig van aan en won zijn servicegame en daarmee de set, zodat de stand weer gelijk stond.

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

Tsitsipas is op

De derde set leek in eerste instantie een kopie op de eerste set. Beide spelers kwamen nauwelijks in de problemen in hun servicegames, totdat Medvedev op 5-4 eigenlijk uit het niets de service van Tsitsipas brak, hetgeen hem direct setwinst opleverde.

Dat bleek de nekslag te zijn voor de Griek, want in de vierde set denderde Medvedev - ook omdat Tsitsipas er fysiek helemaal doorheen zat - over hem heen waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam voor de US Open-kampioen.

Nadal-Medvedev

De Rus zich kan gaan opmaken voor een clash met Rafael Nadal, die eerder op de dag ook in vier sets te sterk was voor de Italiaan Matteo Berrettini. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

