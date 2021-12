Corretja deed deze uitspraken naar aanleiding van een eerdere uitspraak van Nadal zelf. De gravelkoning gaf recentelijk aan dat Djokovic wat hem betreft de beste papieren heeft om zijn carrière af te sluiten als de tennisser met de meeste Grand Slam titels ooit. Momenteel staat het 20-20-20 tussen Roger Federer, Nadal en Djokovic.

Corretja is het grotendeels met zijn landgenoot eens, zo deelt hij op verzoek van Eurosport. “Nadal is niet gek. Hij ziet dat Djokovic hem aan het inhalen is, dat hij jonger is (34 om 35) en dat hij meer kans heeft om op verschillende ondergronden te winnen. Dit maakt Djokovic de meest gevaarlijke en de tennisser met de beste kans om de grootste ooit te worden.”

Volgens Corretja ligt de oplossing voor zijn landgenoot vooral bij hemzelf. “Voor Nadal is dit een moment om bescheiden zijn en te accepteren dat andere spelers zijn prestaties zullen verbeteren. Tegelijkertijd moet hij accepteren dat hij niet tegen Djokovic of Federer strijdt, maar tegen zichzelf. De beste versie van jezelf zijn, is wat ze de beste in de geschiedenis van het tennis gemaakt heeft en waarom de drie grootste spelers ooit het nu tegen elkaar opnemen.”

Niet te veel vergelijken

Volgens Corretja is het niet goed om jezelf te veel met anderen te vergelijken. “Ik geloof dat je jezelf niet met anderen vergelijkt, als je weet wat je er zelf in stopt qua energie. Over het algemeen hebben jaloerse mensen zelf een probleem.”

Corretja is ervan overtuigd dat Nadal slim genoeg is om te weten wat er nodig is om terug te keren op topniveau. De Spanjaard kampt al lange tijd met veel blessures, maar wil op de Australian Open weer een gooi doen naar zijn 21ste Grand Slam-titel.

Het wordt niet makkelijk voor Nadal om topfit te zijn voor het toernooi in Melbourne, zo denkt Corretja. ‘’Het wordt moeilijk om 7 wedstrijden van 5 sets te spelen in 14 dagen tijd. Hij moet zich geen zorgen maken over Djokovic, Federer, Zverev of Medvedev. Hij moet zich zorgen maken over zichzelf. Als hij er het maximale instopt, heeft hij weer kansen om te winnen, maar dan moet je eerst door een moeilijk proces heen. Hij heeft maandenlang niet gespeeld en is geen 25 jaar meer.’’

Corretja maakt zich zorgen over de mobiliteit van Nadal na zijn herstelperiode. Dat is belangrijker dan zijn backhand of service. Toch is Nadal in 2022 volgens Corretja nog altijd de favoriet voor Roland Garros.

Volledig fit

Voorwaarde is wel dat Nadal volledig fit is, erkent Corretja. “Een fitte Nadal is altijd de moeilijkste tegenstander op Roland Garros. Ik heb niet eens alle vingers van mijn hand nodig om het aantal spelers dat hem daar kan verslaan op te noemen. Het is bijna onmogelijk hem te verslaan en de geschiedenis heeft dat bewezen.”

“Als hij fit is, hoeft hij alleen maar in een goed ritme te komen tijdens het gravelseizoen en vanaf daar denkt hij: ‘Oké, dit is mijn huis. Ik domineer alle hoeken van de baan en weet precies wat hier gaat gebeuren’.”

Toch moet aan het aantal titels ook niet te veel waarde worden gehecht, zo vindt Corretja: “Om dat te bereiken moet je geen energie verspillen aan anderen. Dat Nadal openlijk zegt dat Djokovic de beste gaat worden, ontspant hem. Hij heeft de top al bereikt. Wij gaan Nadal of Federer niet veroordelen als ze één Grand Slam meer of minder hebben.”

“Nadal is een legende en dat zal zijn erfenis in tennis zijn. Mensen herinneren zich niet hoe veel titels je hebt. Ze herinneren de legacy die je achterlaat, de persoonlijkheid die je had en wat ze voelden als ze je zagen spelen. Cijfers zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend.”

