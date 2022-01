Breaks in openingsgame

De tactiek van de Spanjaard was in de eerste twee sets goed te zien. Hij bestookte de backhand van Berrettini met agressieve slagen en dat legde de Spanjaard geen windeieren. Hij brak de Italiaan in diens eerste servicegame van zowel de eerste als de tweede set en kwam op eigen service geen moment in de problemen.

Berrettini komt erin

In de derde set kon Berrettini het wat beter bijhouden. Hij kreeg vat op de diepe spinballen van Nadal en op 4-3 kreeg de verliezend finalist van Wimbledon zijn eerste breekkansen van de wedstrijd, die hij ook meteen verzilverde. Hij serveerde de set daarna kalmpjes uit waardoor de wedstrijd eindelijk op gang leek te komen.

Nadal slaat toe na servicegeweld

Vanaf die break in de vierde set begon Berrettini ook fantastisch te serveren. De Italiaan, die op een grandslamtoernooi nog nooit van een top-10 speler heeft gewonnen, won maar liefst 23 punten op eigen service op rij; bijzondere prestatie tegen de altijd zo goed returnerende Nadal.

Toen de servicemotor echter iets haperde bij een 4-3 achterstand sloeg ‘Rafa’ direct toe. Hij brak naar 5-3, serveerde daarna de wedstrijd uit en plaatste zich zo voor de 29e grandslamfinale in zijn toch al imposante carrière. Na afloop van de partij werd het de Spanjaard even teveel.

Tsitsipas of Medvedev

Nadal gaat het in de finale opnemen tegen de Rus Daniil Medvedev of de Griek Stefanos Tsitsipas. De twee zijn op dit moment bezig aan hun halve finale, die live te volgen is op Eurosport 1 of via de streams van discovery+

