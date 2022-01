De controverse rondom Djokovic beleefde vrijdag zijn zoveelste twist toen Immigratie-minister Alex Hawke dit keer op basis van eigen ingrijpen voor de tweede keer het visum van de tennisser ongeldig verklaarde. De nummer één van de wereld is het mikpunt van hoon en controverse sinds hij voet zette op Australische bodem.

Djokovic bracht vier dagen door in een quarantainehotel, terwijl hij in vrijheidsbeperking was geplaatst. Dit was volgens de autoriteiten in Australië het logische gevolg van het ongeldig verklaren van zijn medische vrijstelling, maar tot ieders verbazing besloot de rechter vervolgens anders. De familie Djokovic was door het dolle van vreugde.

De zaak was zelfs ondanks die uitspraak verre van klaar. Terwijl de Serviër zich in de Rod Laver Arena meldde om te trainen ter voorbereiding op deelname aan de Grand Slam, verschenen er steeds meer meldingen dat er toch zaken niet klopten . Hoewel Djokovic dit afdeed als nepnieuws, was er wel degelijk iets aan de hand.

Zo werd duidelijk dat Djokovic in de twee weken voor vertrek nog wel op reis was geweest en ook had een interview met L’Equipe – dat Djokovic had uitgeroepen tot kampioen der kampioenen van 2021 – nooit doorgang mogen vinden kort na een positieve coronatest. Als die test tenminste positief was…

De controverse kende geen grenzen en de kritiek op Djokovic klonk per dag heviger, waarna de minister besloot om van zijn bevoegdheid gebruik te maken en het visum voor een tweede keer in te trekken. Djokovic is en blijft de man die de Australian Open negen keer heeft gewonnen, maar terwijl zijn erelijst intact blijft, vertoont zijn reputatie de ene na de andere scheur.

Hoog tijd voor antwoorden op de meestgestelde vragen.

Waarom is Djokovic’ visum opnieuw ingetrokken?

Het is geen geheim dat tennissers die willen meedoen aan de Australian Open dubbel gevaccineerd moeten zijn of een medische vrijstelling dienen te verkrijgen. Djokovic ging er vanuit dat het goed zat met die vrijstelling vanwege een positieve coronatest ergens half december, maar daar denkt de Australische overheid toch echt anders over.

Hawke gaf aan dat hij het visum van Djokovic ten tweede male intrekt omdat hij hier goede papieren voor heeft als het om gezondheidsredenen gaat, terwijl in zijn ogen ook het ‘algemeen belang’ een rol speelt.

Een poll onder Australiërs suggereert dat maar liefst 80 procent van de bevolking het eens is met het besluit om Djokovic uit te wijzen. Dat is geen toeval. Australië onderwierp de bevolking aan min of meer de strengste coronaregels ter wereld en tijdens de zwaarst mogelijke lockdowns werd niemand uitgezonderd.

“Australiërs hebben veel opofferingen moeten brengen en zij mogen terecht verwachten dat dit niet voor niets is geweest. In dat licht kun je de beslissing van de minister van vandaag heel goed begrijpen”, aldus premier Scott Morrison.

Gaat Djokovic weer in beroep?

Er is al beroep aangetekend. Hoewel de aankondiging van het ingetrokken visum vrijdag om 18:00 uur pas werd gedaan, zijn de advocaten van Djokovic erin geslaagd om de zaak nog diezelfde avond op de rol te zetten bij de rechtbank. Het is ongelooflijk dat er zondag al een zaak dient, amper 24 uur voor de start van de Australian Open.

Wat gebeurt er in de tussentijd met Djokovic?

Jazeker, Djokovic moet opnieuw in vrijheidsbeperking. Djokovic wordt zaterdag verwacht op één van de immigratiekantoren, waarna hij wordt aangehouden. Zolang er geen nieuwe uitspraak is gedaan door de rechter kan hij niet worden uitgezet. Wel vastgehouden, niet uitgezet. Dat is een belangrijk verschil.

Mag Djokovic drie jaar Australië niet in?

Hawke greep artikel 133C(3) van de Australische immigratiewetgeving aan om het visum van Djokovic wederom ongeldig te verklaren. Op basis van deze bepaling komt de winnaar van twintig Grand Slams de komende drie jaar niet in aanmerking voor een nieuw visum en dit komt er in feite op neer dat hij de Australian Open nooit meer zal winnen. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, maar het is onduidelijk of die ook gelden voor een tennisser.

Is Djokovic nog onderdeel van de Australian Open?

Ja, formeel wel! De als eerste geplaatste Djokovic is in de eerste ronde geloot tegen Miomir Kecmanovic. Die wedstrijd staat gepland voor maandag, want de organisatie heeft besloten om te openen met de bovenste helft van het schema. Toevallig of niet is dit de helft van Djokovic. Er is ongetwijfeld een mogelijkheid om zijn partij te verschuiven naar dinsdag, maar dan nog.

Waarom laat Djokovic zich niet vaccineren?

Lang voordat sprake was van succesvolle ontwikkeling van een vaccin liet Djokovic al weten niets voor een prik te voelen. “Ik ben tegen vaccinatie en laat me door niets of niemand verplichten om een prik te nemen”, deelde Djokovic in april 2020 tijdens een Facebook Live-sessie. “Wat er gebeurt als het wordt verplicht? Geen idee, dan moet ik een knoop doorhakken. Ik heb hier mijn eigen gedachten over en of mijn standpunt vroeg of laat wijzigt, weet ik niet.”

Het lijkt erop dat Djokovic nog altijd hetzelfde standpunt inneemt. Het is hem vaak genoeg voorgelegd, de kwestie van vaccineren is vaak genoeg besproken, maar nooit wilde de Serviër antwoord geven. Hij ontweek de kwestie definitief in oktober toen hij aangaf niet te willen zeggen of hij een prik had gehaald.

“De media hebben zich ontwikkeld tot… ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven. Er wordt angst verspreid en paniek gezaaid onder mensen en daar wil ik geen onderdeel van zijn. Ik krijg het idee dat iedereen wordt gegijzeld. Ik wil niemand een reden geven om iets over mij te schrijven”, meldde Djokovic tegenover de Servische krant Blic.

Op basis van vrijgegeven documenten werd inmiddels duidelijk dat Djokovic inderdaad ongevaccineerd is.

Kan Djokovic deelnemen aan andere Grand Slams?

Het lijkt er sterk op. De Franse minister van Sport liet al weten dat Djokovic los van zijn medisch paspoort welkom is tijdens Roland Garros, al sprak president Emmanuel Macron onlangs nog wel dreigende taal. Hij zou er absoluut niet voor terugdeinzen om ongevaccineerden net zolang te willen pesten tot ze er zo gek van worden dat ze alsnog een prik halen. Wimbledon en de US Open reageerden nog niet publiekelijk, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de autoriteiten voor dezelfde, strenge aanpak kiezen als Australië.

