Lange afwezigheid

Sinds de US Open heeft de Japanse geen toernooi meer gespeeld, en de vraag was dus ook of ze op tijd (mentaal) klaar zou zijn om haar titel te verdedigen in Australië, waar ze ook in 2019 al de beste was. Vorige maand kondigde de huidige nummer 13 van de wereld al aan dat ze haar trainingen had hervat en gisteren kondigde ze aan op weg te zijn 'Down Under'.

Mental breakdown

Het verhaal met Osaka is inmiddels wel bekend. Tijdens Roland Garros dit jaar wilde de Japanse de verplichte persmomenten overslaan, hetgeen haar een boete opleverde van 15.000 euro. De consternatie die daarna ontstond werd de 24-jarige Osaka teveel: ze gaf haar tweederondepartij op en verliet Parijs.

Kort daarna verscheen er een tweet van Osaka waarin ze onder meer uit de doeken deed dat ze sinds de US Open in 2018 - waar ze in de finale controversieel won van Serena Williams - last heeft van depressies.

Titelverdedigster

Melbourne heeft Osaka veel gebracht tot nu toe. De Japanse won het toernooi dus al twee keer en hoopt in januari haar titel te verdedigen, een titel die ze op overtuigende wijze wist te veroveren.

Zo won Naom Osaka de Australian Open 2021

Australian Open 2022

