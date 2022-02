Dat Nadal dit tijdperk samen met Federer en Djokovic mag delen, maakt hem erg gelukkig. Dat vertelde hij na zijn gewonnen finale van zondag.

De Spanjaard vocht zich terug van een 2-0 achterstand in sets om zo zijn 21e grandslamtitel te veroveren

Ad

De vechtjas heeft dankzij zijn overwinning in Melbourne nu één titel meer op zak dan zijn naaste rivalen.

Australian Open AusOpen | "Iedereen had dit nodig" - Corretja extatisch na overwinning voor tennis 3 UUR GELEDEN

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

Grote drie

Nadal is erg dankbaar dat hij in één adem genoemd wordt met de Zwitser en de Serviër.

"Uiteindelijk is het maar een simpel spelletje waar we op één of andere manier meer in hebben bereikt dan dat we ooit durfden te dromen toen we jong waren."

"Het maakt niet zoveel uit dat er één 21 heeft en de anderen 20, of dat er één of 23 eindigt en de anderen op 21."

"Ik denk dat we hele belangrijke dingen hebben gedaan voor onze sport. We hebben onze dromen werkelijkheid laten worden en bovenal hebben we er enorm veel lol in. Ik voel me echt een geluksvogel dat ik deel ben van dit tijdperk, een tijdperk wat zo bijzonder is geweest voor tennis.

AusOpen | Geniet mee van Corretja’s reactie na benutte matchpoint Nadal

Felicitaties Federer en Djokovic

Direct na zijn triomf ontving Nadal de felicitaties van Federer en Djokovic . De mooie woorden van zijn rivalen laten de Spanjaard niet koud.

"Het betekent veel voor me dat zij me een inspiratie noemen," aldus de inmiddels 21-voudige Grand Slam-winnaar.

"We hebben een goede band met elkaar. Ik ben vereerd dat ik deze mooie tijd met hen mag delen"

Australian Open AusOpen | Geniet mee van Corretja’s reactie na benutte matchpoint Nadal 4 UUR GELEDEN