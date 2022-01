Djokovic is inmiddels terug in Belgrado, waar hij kort na landing werd getrakteerd op een heldenonthaal. Serviërs vinden het onbegrijpelijk dat hun held de toegang tot Australië is ontzegd en zien niet in wat hij zou hebben misdaan. De nummer één van de wereld overtrad ook geen enkele wet.

Desondanks zit Djokovic thuis terwijl in Melbourne de strijd om zijn lege troon losbarst. Op korte termijn zijn de gevolgen duidelijk, maar op lange termijn nog niet. De gevolgen kunnen wel eens heel groot zijn, vermoedt Wilander. En inderdaad kwam al het nieuws naar buiten dat ook Frankrijk inmiddels een vaccinatie verlangt, voor bijvoorbeeld Roland Garros

Ad

AusOpen | Een terugblik op de vele twists in het veelbesproken Djokovic-dilemma

Australian Open AusOpen | Zverev in drie sets langs taaie landgenoot EEN UUR GELEDEN

Geschrokken

“Ik ben verbaasd, maar ook geschrokken. En een beetje moe, omdat het een week lang nergens anders over ging. Het pleit voor Novak dat hij het heeft geprobeerd, maar ergens moet hij in zijn achterhoofd hebben geweten dat het een moeilijk verhaal ging worden omdat de regels een prik verlangden”, aldus Wilander in zijn rol als analist voor Eurosport.

“Maar denk ook eens aan alle andere spelers . Ook zij hebben telkens vragen gekregen over de situatie, eigenlijk vanaf het moment dat ze in Australië arriveerden. Mijn hele punt is: we hebben het hier over de beste tennissers ter wereld, ze zijn wereldwijd bekend en dit is tot dusver één van de grootste verhalen van 2022.”

AusOpen | “Djokovic zet iedereen voor schut” - Tsitsipas voelt zich in de maling genomen

Tactiek

“Het is een treurige zaak, maar de winnende partij is duidelijk. Of de uitkomst eerlijk is? Ik denk van wel omdat er veel mensen zijn overleden aan corona en Australië een duidelijke tactiek hanteert. Australiërs hebben het zwaar gehad, zowel fysiek als mentaal. Novak heeft alles geprobeerd en voor de overheid werd het wel erg moeilijk om het erbij te laten zitten, na alles wat er op basis van die tactiek al is gedaan.”

Het is ook treurig dat Djokovic niet de kans krijgt om zijn 21ste Grand Slam te winnen. Want dat zou er nog eens bijkomen, als het was gelukt om de Australian Open voor een tiende keer te winnen. Wilander houdt er al voorzichtig rekening mee dat het nooit zo ver komt.

AusOpen | “Mijn zoon wordt gevangen gehouden” - Moeder Djokovic neemt het op voor haar zoon

Vaccinatie

“De rechter moet zich realiseren dat deze uitspraak de geschiedenis van het tennis mogelijk voor altijd heeft veranderd - maar ja, wat doe je eraan? Ik zou zeggen dat er een goede kans is dat Djokovic, Nadal en Federer stuk voor stuk op 20 Grand Slams eindigen. Andere spelers denken dat ze Djokovic nu kunnen verslaan, maar hij blijft natuurlijk een strijder.”

“Novak gaat ongetwijfeld naar huis om bij te komen en ter voorbereiding op wat er nog komen gaat. De grote vraag wordt nu: is het voor hem mogelijk om over de hele wereld te blijven reizen? Krijgen we een nieuwe nummer één? Het is mogelijk. Het hangt er vanaf of het Djokovic wordt toegestaan om te reizen, hoeveel toernooien hij kan spelen en uiteindelijk… of hij bereid is om zich te laten vaccineren. Zijn loopbaan staat op het spel en om die te redden moet hij mogelijk iets doen wat-ie niet wil.”

AusOpen | “Neem een vaccin en je mag spelen” - Nadal vindt dat Djokovic gevolgen moet accepteren

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Zverev is drie sets langs taaie landgenoot EEN UUR GELEDEN