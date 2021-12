Dat Williams niet meedoet in Australië komt als een verrassing voor Corretja. “Ik dacht dat ze klaar zou zijn om te spelen tijdens de Australian Open. Ze heeft lang niet gespeeld en ik had gedacht dat ze op de achtergrond aan het trainen was. Dit is een behoorlijk koude douche.”

De laatste keer dat Williams een Grand Slam-toernooi won, is alweer een tijdje geleden. In 2017 was ze de beste in Australië en pakte ze haar 23ste titel. Sindsdien jaagt de Amerikaanse op het record van Court, maar telkens ging het mis, vaak in de finale.

Inmiddels is Williams veertig jaar oud en de tijd begint te dringen, zo denkt ook Corretja. “Ze heeft opties om nog een Grand Slam te winnen, maar die worden minder en minder. Het gaat erg moeilijk worden.”

“Op Roland Garros zijn haar kansen Nihil. Op de US Open zou het kunnen, afhankelijk van hoe fit ze daar is. Wimbledon is zeker haar laatste kans. Dat is waar de meeste opties liggen, maar ze moet eerder wedstrijden spelen. Ze kan niet lange tijd niet spelen en dan proberen te winnen.”

Recordjacht

Justine Henin is eveneens Eurosport-expert en blijkt het eens met haar collega. “Ik begin ervan overtuigd te raken dat de missie die ze zichzelf heeft opgelegd om nog minstens één Grand Slam te winnen niet gaat lukken. Maar het is natuurlijk altijd moeilijk om met 100 procent zekerheid te zeggend dat het niet gaat gebeuren.”

“Ik herinner me Serena van mijn eigen generatie en ze is er nog steeds. Ze heeft me zo veel problemen bezorgd op de baan dat ik wil geloven dat ze nog steeds tot alles in staat is. Toch moet je eerlijk zijn. Zij wordt ouder en de jonge speelsters zijn fysiek erg sterk. Het wordt moeilijker en moeilijker, als het niet al onmogelijk is.”

Volgens Henin zijn jonge tennissters niet meer bang voor Williams: “Er stonden de afgelopen jaren vaak vrouwen aan de andere kant van het net die er meer in geloofden. Dingen zijn veranderd wat dat betreft. In mijn tijd waren we bang voor Williams en veel vrouwen zijn jarenlang bang gebleven. Dat is nu simpelweg niet meer het geval en dat voelt zij zelf ook.”

Vorig jaar op de Australian Open verloor Williams in de halve finale van Naomi Osaka en was ze na afloop in tranen. Er lijkt toen iets te zijn gebroken bij Williams. Corretja en Henin vragen zich hardop af op de echte wil en drive er nog is.

Niet meer bang

Corretja: “Ik denk dat Williams er heel lang heel veel energie in heeft gestopt. Nadat ze moeder is geworden, heeft ze kansen gehad, maar daarvan heeft ze niet kunnen profiteren. Elke keer dat ze een Grand Slam probeert te winnen, voelt ze dat het offer dat ze moet brengen gigantisch is. Ik ben verbaasd dat ze het nog steeds doet, na er zo lang voor gevochten te hebben. Dan is het erg moeilijk om nog energie te vinden. Na de vorige Australian Open denkt ze misschien dat ze het niet meer kan.”

Henin denkt dat de verwachtingen rondom Williams te hooggespannen waren. “Na haar comeback werd er van haar verwacht dat ze een Grand Slam zou winnen en speelde ze nog meerdere finales. Wie kan dit zeggen na moeder te zijn geworden? Ondanks alles waren mensen al snel negatief over haar, omdat ze eraan gewend waren dat ze zo veelt wint.”

“Je kunt voelen dat haar houding op de baan is veranderd. Er is minder geloof, zelfvertrouwen en we kunnen onszelf afvragen of ze nog wel dezelfde drive en wil heeft. Wij mogen daar antwoord opgeven en dat antwoord is ‘nee’. Dat neemt niks weg van haar prestaties en ze blijft exceptioneel. Dat zal niet veranderen, maar misschien is ze in haar leven op het punt gekomen dat het tijd is om het achter je te laten.”

