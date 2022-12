Nick Kyrgios bereidt zich met de Diriyah Tennis Cup voor op de Australian Open. Hij verkoos het lucratieve toernooi boven een optreden in de Davis Cup, waarin de Australiërs de finale bereikte, maar daarin het onderspit delfde tegen de Canadezen.

AusOpen | Kyrgios en Kokkinakis doen het ongelooflijke door het dubbelspel te winnen

"Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen, dat ik voor mezelf moet kiezen", zei Kyrgios eerder over zijn keuze om niet voor zijn land uit te komen, om vervolgens ook een gebrek aan waardering te signaleren: "Ik werd pas dit jaar omarmd door het Australische publiek, terwijl ik dat jaren geleden al had verdiend."

DRUK

"Het is niet makkelijk om Nick Kyrgios te zijn", ging de tennisser tegenover Mats Wilander dieper in op zijn relatie met de publieke opinie. "Altijd als ik het goed doe, willen mensen alleen nog maar meer. Ik kan het nooit goed genoeg doen."

Met dat hoge verwachtingspatroon zegt Kyrgios tegenwoordig om te kunnen gaan. "De druk is een voorrecht. Ik heb het leren omarmen en gebruik het nu om mezelf uit te dagen, het als brandstof in te zetten."

"Ik heb geweldige dingen bereikt en ben daar voor mezelf tevreden mee", gaat hij verder, "ik wil nog veel meer bereiken, maar dan wel voor mezelf en de mensen om me heen, voor niemand anders."

SUCCESVOL 2022

Vorig jaar won Kyrgios met zijn partner Thanasi Kokkinakis de doubles op de Australian Open en dat gaf hem de overtuiging dat hij twee weken lang een hoog niveau kan behouden en dus ook in de singles ver kan komen.

Datzelfde bewees hij een paar maanden later ook op Wimbledon in. In Engeland bereikte Kyrgios, waarin hij in vier sets zijn meerdere moest erkennen in Novak Djokovic.

