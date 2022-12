Van Rijthoven staat ondanks zijn succesvolle doorbraak in 2022 slechts 114e op de wereldranglijst. De Nederlander won weliswaar het ATP-toernooi in Den Bosch en bereikte knap de vierde ronde op Wimbledon, maar zag die prestaties maar deels beloond worden met punten.

Aangezien er tijdens Wimbledon geen Russische tennissers mochten deelnemen werden tijdens dat toernooi geen punten uitgedeeld voor de ranking. Hierdoor bleef een reuzestap op diezelfde ranglijst dus uit voor Van Rijthoven en is hij in 2023 nog steeds veroordeeld tot de voorrondes.

Rus mag hopen

Ook Rus staat net niet hoog genoeg om direct gekwalificeerd te zijn voor het hoofdtoernooi in Melbourne. De 31-jarige speelster staat momenteel op plaats 102 op de wereldranglijst. De laagst, geplaatste vrouw die een direct ticket verdiende voor de Australian Open was de Belgische Ysaline Bonaventure, die op plek 95 staat.

Rus kan echter nog wel een sprankje hoop hebben op directe plaatsing. Mochten er een aantal spelers noodgedwongen afzeggen voor de eerste Grand Slam van het jaar, dan verdient ze alsnog het ticket.

Ook Gijs Brouwer moet in de voorrondes op zoek naar plaatsing voor het hoofdtoernooi. Hij staat op plek 156, maar verraste op de US Open vorig seizoen vriend en vijand door de kwalificatie te overleven en ook nog een ronde verder te komen in New York.

Waar kijk je?

De Australian Open gaat maandag 16 januari van start in Melbourne, de voorrondes beginnen een week eerder. Tijdens de eerst Grand Slam van het jaar zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

