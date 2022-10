De Nederlandse formatie verloor eerder dit jaar in Den Bosch van Spanje en is daardoor genoodzaakt om een play off-wedstrijd te spelen in en tegen Frankrijk. Het duel moest aanvankelijk in eigen land plaatsvinden, maar de tennisbond wist geen locatie te vinden voor het evenement.

Bij de Fransen staan met Caroline Garcia en Alize Cornet enkele wereldtoppers op de deelnemerslijst. Een lastige klus dus voor de Nederlandse vrouwen die met Arantxa Rus ook nog hun best geplaatste speelster in het enkelspel moeten missen.

Arantxa Rus weet te verrassen en hoeft nog niet naar huis

Volgens bondscoach Elise Tamaëla heeft Rus de keuze gemaakt om zich te richten op haar eigen wedstrijden in het laatste deel van dit seizoen. De huidige nummer 115 van de wereldranglijst wil een aantal plekken stijgen op de WTA-ranking om daarmee direct geplaatst te zijn voor de Australian Open in 2023.

De Nederlandse selectie bestaat nu uit Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Suzan Lamens en Demi Schuurs. Op 11 en 12 november spelen de tennissers in Le Portel vier wedstrijden in het enkelspel en bij een gelijke stand nog een beslissend dubbelspel.

