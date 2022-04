Maria rekende in de finale in de Colombiaanse hoofdstad af met de Braziliaanse Laura Pigossi. Ze had daar drie sets voor nodig: 6-3 4-6 6-2. De Duitse, die op de 237e plek staat op de wereldranglijst, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties.

De titel in Bogota is de tweede titel voor de Duitse. In 2018 won ze het toernooi van Mallorca. Toen was ze nog moeder van één kind. Maria heeft zich tijdens haar carrière vaak ingezet voor de positie van zwangere vrouwen. Ze sprak zich eerder dit jaar nog uit tegen de regeling van de WTA die zwangere vrouwen gelijkstelt aan langdurig geblesseerde spelers.

Maria kon haar titelwinst vieren met haar kinderen en partner die op de tribune zaten. Haar man Charles en dochters Charlotte en Cecilia feliciteerden haar toen ze de prijs in ontvangst nam. Door haar winst stijgt Maria van de 237e plek naar plek 114.

