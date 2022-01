Ongeveer een jaar geleden stond de geboren Wageninger nog ruim 100 plekken lager (159), maar door een behaalde kwartfinale op de US Open vorig jaar september en een derde ronde bij de Australian Open dit jaar klimt de Nederlander naar precies de vijftigste plek.

Voor Tallon Griekspoor veranderde er weinig. De Haarlemmer bleef 'steken' op de 62e plek nadat hij in de tweede ronde van de Australian Open onderuit ging tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Novak Djokovic bleef zonder mee te spelen in Melbourne op de eerste plek van de wereldranglijst. De Serviër houdt Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas en de kersverse Australian Open-kampioen Rafael Nadal achter zich.

Federer en Osaka zakken weg

Minder goed nieuws was er voor twee andere voormalig Australian Open-kampioenen. Roger Federer is al maanden uit de roulatie vanwege aanhoudende blessures en bezet nu de 30e plek, zijn slechtste notering sinds 2001. De 40-jarige Zwitser speelde zijn laatste wedstrijd in juli van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale van WImbledon in drie sets uitgeschakeld werd door de Pool Hubert Hurkacz.

Ook Naomi Osaka zag haar wereldranglijstpositie verder verslechteren. De Japanse had mede vanwege mentale problemen een dramatisch jaar en verloor vorige week in de derde ronde van de Australian Open, het toernooi wat ze vorig jaar op haar naam schreef.

Osaka vindt zichzelf terug op de 85e plek op de WTA-ranking en staat daarmee 21 plaatsen onder Aranxta Rus, de best gepositioneerde Nederlandse tennisster. Ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde won de Delftse een plekje op de wereldranglijst.

