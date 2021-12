De vete tussen het Spaanse publiek en Medvedev begon in de groepsfase toen Rusland het gastland uitschakelde. Na afloop maande hij het thuispubliek tot kalmte en werd hij flink uitgefloten. In de halve finale joeg Medvedev de fans verder tegen zich in het harnas.

Tijdens de partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff had Medvedev de hele wedstrijd last van een bloedneus. Hij koos een, volgens het publiek, ongepast moment om zich te laten behandelen. Medvedev streed vanaf dat moment tegen het publiek en Struff, maar wist de wedstrijd toch in twee sets te winnen. Na afloop daagse hij de Spaanse fans nog wat verder uit.

Na zijn tegenstander een hand te hebben gegeven, maakte hij met een baldadige blik in zijn ogen wederom het armgebaar dat het publiek rustig aan moest doen. Toen dit hem op een striemend fluitconcert kwam te staan, ging Medvedev nog een stapje verder. Hij stampte meermaals op de grond alsof hij de fans duidelijk wilde maken dat hij het publiek figuurlijk de grond in had getrapt.

Spanje verslaan hoogtepunt

Als klap op de vuurpijl zei Medvedev in een interview dat de overwinning op gastland Spanje het hoogtepunt van het toernooi was en niet bijvoorbeeld het halen van de finale. Wederom klonk er luid boegeroep vanaf de tribune, maar het leek de Rus niet te deren.

Eurosport-expert Corretja vindt niet dat Medvedev hiermee een grens gepasseerd is. “Medvedev houdt van de show en wil er graag onderdeel van zijn. Hij weet precies wat hij zegt en hoe hij het zegt. Hij weet wat hij wil bereiken en hij weet waarom hij wil provoceren. Ik snap dat mensen zijn persoonlijkheid niet begrijpen en er nerveus van worden of dat zijn statements irritaties opwekken, maar hij doet het allemaal erg slim en ondeugend.”

“Ik denk dat hij een heel slimme speler is, die precies weet wat hij moet doen. Eerlijk gezegd vind ik hem zowel op als naast de baan één van de interessantste spelers. Zijn uitspraken zijn altijd voorzien van grote emotionele intelligentie en dat bewijst dat het een diepe denker is.”

Niet respectloos

Respectloos vindt Corretja het niet, want Medvedev weet hoe ver hij kan gaan. “Ik vind het niet respectloos, want hij gaat nooit de grens over. Hij gedraagt zich op een manier de je irritant vindt, maar niet te erg. Hij maakt je boos, totdat je de zelfbeheersing verliest. Dan heeft hij je precies waar hij je hebben wil en speelt hij met het mentale gedeelte van tegenstanders, omdat zij deze situaties niet zo goed aankunnen.”

Corretja heeft bewonderende woorden over voor Medvedev. ‘’Het is een ijskoude jongen. Iemand die in mijn ogen eerder vroeger dan later de nummer één van de wereld gaat worden. Hij gaat Grand Slams winnen, omdat zijn concurrenten geen manier gaan vinden om hem te verslaan. Hij heeft een manier van spelen zonder veel inspanning en hij heeft er net zo veel plezier in om zo te spelen als mensen uit te dagen. Het maakt niet uit of hij in Madrid, New York of Australië is. Hij moet voelen dat hij onderdeel is van de show. Dat is wanneer hij voelt dat hij de situatie volledig onder controle heeft.”

Corretja is niet bang dat dit gedrag op termijn tegen Medvedev gaat werken in de kleedkamers van de ATP Tour: “Het maakt Medvedev allemaal niets uit. Hij speelt tennis en lacht om alle situaties. Hij trekt aandacht naar zich toe en het interesseert hem niet wat de spelers in de kleedkamer daarover zeggen. Hij zorgt ervoor dat zijn concurrenten bang voor hem worden en tegelijkertijd respecteren, want hij gaat in je hoofd zitten en gaat daar heel slim mee om.”

