"De emoties zijn moeilijk te beschrijven. Denis en ik zijn samen opgegroeid en droomden van zo'n finale om samen de Davis Cup winnen. Het is een geweldig moment voor mij, maar ook voor ons hele land", de Canadees.

Auger-Aliassime, de huidige nummer zes van de wereld, had een uur en 41 minuten nodig om Alex De Minaur op de knieën te krijgen, en won zo voor het eerst in de historie van Canada de Davis Cup. Na het verzilverde matchpoint viel Auger-Aliassime neer op de grond van vreugde, waarna hij bedolven werd door uitzinnige teamgenoten.

Road to final

Canada was in 2019 nog runner-up in de finale tegen Spanje. De Noord-Amerikanen hadden de teamcompetitie die sinds 1900 gehouden wordt nog nooit weten te winnen.

Met 28 Davis Cup-titels is Australië nummer twee in de all-time lijst achter de Verenigde Staten, maar de Australiërs wonnen negentien jaar geleden voor het laatst.

De Canadezen bereikten de finale door in de play-offs achtereenvolgens Duitsland en Italië uit te schakelen. Australië was in de halve finale verrasend te sterk voor het Kroatische team een van de favorieten voor de eindzege. Een ronde daarvoor in de kwartfinale was het team van captain Leyton Hewitt nog te sterk voor het Nederland van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.

