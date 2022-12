Wat is de Diriyah Tennis Cup?

Na de eerste editie van de Diriyah Tennis Cup in 2019 keren de beste tennissers ter wereld terug naar Saoedi-Arabië voor een demonstratietoernooi in de mooie omgeving van Diriyah. Door corona kon het evenement de afgelopen twee jaar niet doorgaan, maar dit jaar kan de tweede editie wel plaatsvinden.

Vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië riep Amnesty International spelers op om kritisch naar het toernooi te kijken en zich gepast uit te spreken. "Iedereen die in Diriyah speelt, zal weten dat dit tennistoernooi een nieuw voorbeeld is van Saoedi-Arabië dat probeert zijn bloedige staat van dienst op het gebied van mensenrechten te zuiveren door middel van sport", aldus de organisatie tegen de Britse krant The Guardian.

Wie spelen er mee?

Vijf spelers uit de huidige top-10 van de wereld zijn aanwezig in Diriyah, te weten Stefanos Tsitsipas (4), Daniil Medvedev (7), Andrey Rublev (8), Taylor Fritz (9) en Hubert Hurkacz (10).

Ze worden vergezeld door olympisch kampioen en voormalig nummer twee van de wereld Alexander Zverev, die voor het eerst een wedstrijd zal spelen sinds hij begin juni zijn enkelbanden scheurde in de halve finale van Roland Garros

Wimbledon-finalist Nick Kyrgios is ook van de partij samen met de Britse nummer 1 Cameron Norrie, drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka, voormalig US Open-winnaar Dominic Thiem, Matteo Berrettini en Dominic Stricker.

Wat hebben de spelers gezegd over het toernooi?

Voormalig nummer 1 Daniil Medvedev, die het evenement in 2019 won, zegt het volgende over het Arabische evenement. "Ik vond mijn eerste keer daar erg leuk. Het was een geweldig toernooi, het had geweldige spelers en ik speelde daar erg goed. Ik beleefde op dat moment het beste seizoen van mijn leven."

Nick Kyrgios liet de Davis Cup schieten voor het lucratieve toernooi in Diriyah, wat hem op kritiek kwam te staan. De Wimbledon-finalist had het volgende te zeggen:

"Als ik stop met tennis, wil ik weten dat ik een stempel heb gedrukt en veel nieuwe fans naar de sport heb gebracht. Ik ga graag naar plaatsen waar je misschien niet zoveel weet over tennis en ik probeer de aandacht te trekken en mensen ervan te laten genieten", aldus Kyrgios op de website van de Diriyah Tennis Cup.

Ook Alexander Zverev liet weten uit te kijken naar het toernooi. "Ik ben blij dat ik na mijn blessure eindelijk weer op de baan sta. Nog mooier is dat ik mijn rentree kan maken voor de officiële start van het nieuwe seizoen. Ik denk dat de Diriyah Tennis Cup daar een goede kans voor biedt en ik kijk er naar uit om voor het eerst in Saoedi-Arabië te zijn."

Hoe zit het format in elkaar?

Het format bevat vier singlewedstrijden in de eerste ronde en vier kwartfinales op de eerste dag, twee halve finales op de tweede dag en de singlefinale op zondag 10 december. De beste vier geplaatste spelers krijgen een bye in de eerste ronde van het enkelspel.

Dit jaar is er echter ook een dubbelspeltoernooi. De spelers die op de openingsdag worden verslagen, strijden op de tweede dag samen in de halve finales van het dubbelspel. Op zondag 10 december is er een dubbelfinale.

Hoeveel prijzengeld kan er verdiend worden?

Het prijzengeld voor de kampioen in het enkelspel is 1.000.000 dollar, waarbij de runner-up 500.000 dollar ontvangt. De halve finalisten krijgen elk 250.000 dollar, wat hetzelfde is als de winnaars van de dubbelcompetitie.

Hoe zit het schema in elkaar?

De Diriyah Tennis Cup vindt plaats van 8 t/m 10 december. Het schema is als volgt:

8 december: vier wedstrijden in de eerste ronde vanaf 9:00 uur Nederlandse tijd, vier kwartfinales vanaf 13:00 uur Nederlandse tijd

9 december: Twee halve finales enkelspel, twee halve finales dubbelspel vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd.

10 december: finale dubbelspel (14.00 uur Nederlandse tijd) en finale enkelspel (18.00 uur Nederlandse tijd)

