Diriyah Tennis Cup

De regels van het toernooi in het Midden-Oosten zijn duidelijk: de spelers die hun eerste twee enkelpartijen verliezen, gaan in de koker voor het dubbeltoernooi. Loting moest uitwijzen wie samen een team vormen en tegen wie zij in de halve finale gaan spelen. Toevallig zijn de kemphanen Nick Kyrgios en Stéfanos Tsitsipas nu samen in een team geloot.

Tijdens de derde ronde op Wimbledon hadden de twee vechtersbazen flinke ruzie. Tsitsipas sloeg op het toernooi in Londen een bal uit frustratie in het publiek en Kyrgios eiste diskwalificatie voor de Griek, maar die kwam er niet. Uiteindelijk won de Australiër wel de partij en droop Tsitsipas af.

Wie had dat ooit gedacht

De twee moeten het opnemen tegen Hubert Hurkacz and Dominic Stricker, maar het publiek hoeft niet te vrezen voor geruzie tijdens de wedstrijd. Beide spelers hebben het inmiddels bijgelegd en grappen over de toevallige ontmoeting op Twitter.

"Dubbelen met Tsitsi vanavond", begint Kyrgios op het sociale medium. "Wie had dat ooit gedacht", reageert Tsitsipas.

Ultiem respect

Het is altijd net iets makkelijker om te doen als je de wedstrijd hebt gewonnen, maar na afloop van de vurige partij op Wimbledon gaf Kyrgios al aan weinig problemen te hebben met de Griek. "Hij is een geweldige speler", vertelde hij.

"Hij raakte soms een beetje gefrustreerd, maar het is ook een frustrerende sport, dat is iets wat zeker is. Ik heb ultiem respect voor hem en wat op de baan gebeurt, blijft op de baan. Ik hou van hem en ik ben close met zijn broers", sloot de latere finalist toen af.

