De 25-jarige Barty maakte bekend te stoppen met tennissen om ‘andere dromen na te jagen’. Misschien behoort een golfcarriére wel tot die dromen van de drievoudig Grand Slam-winnares.

Haar eerste overwinning heeft ze inmiddels op zak. Op het clubtoernooi van de Brookwater Golf en Country Club was ze de beste. In een veld van slechts vijf vrouwen was zij de beste. Voor het geld hoeft Barty het tot nu toe niet te doen. Met haar overwinning strijkt ze een luttele 20 euro (30 AUD) op. Het geschat vermogen van de Australische ligt tussen de 30 en 35 miljoen euro.

Ad

Tennis | “Ik kan me heel goed voorstellen dat Barty stopt” - ervaringsdeskundige Henin over pensioen

Tennis Tennis | “Hij is geen belofte meer, maar echte realiteit” - Toni Nadal over revelatie Alcaraz 3 UUR GELEDEN

Amateurkampioen

Oud-golfster Karrie Webb verwacht niet dat Barty een serieuze overstap zal maken naar het golf. “Ik denk niet dat Ash een sport wil beoefenen waarbij je de hele wereld over moet reizen”, zegt de captain van de Australische golfteams op de Spelen van 2024. “Zoveel weg zijn uit Australië was één van de redenen om te stoppen met tennis. Ik geloof wel dat ze ooit Australisch amateurkampioen zou worden."

Cricket

Barty maakte al eerder een uitstapje naar een andere sport. In 2014 nam ze een pauze van tennis en legde zich toe op cricket. Ze wist een profcontract te bemachtigen bij de club Brisbane Heat en speelde mee op het hoogste niveau van Australië. In 2016 keerde ze weer terug bij het tennis.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | “Swiatek moet uitkijken dat ze niet te graag wil winnen” - Henin over nieuwe nummer één 6 UUR GELEDEN