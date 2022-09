"Enerzijds was het een verrassing, anderzijds niet", stelde de voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel. "Roger heeft lang volgehouden dat hij terug wilde komen. Het werd alleen zo vaak uitgesteld. Hij wordt ook steeds ouder. Dus je begon er wel ernstig rekening mee te houden."

Impact

De impact van Federer op de tenniswereld is groots, oordeelt Haarhuis.

Hij heeft de tennissport verrijkt, verbeterd en de lat hoger gelegd voor de jongens die volgden. Hij is een speler die we gaan missen. Als hij niet de populairste tennisser aller tijden was, dan tenminste één van de populairste. Zijn speelstijl en persoonlijkheid waren alom geliefd", verzekerde de winnaar van het Career Grand Slam in het dubbelspel - Paul Haarhuis

“Het was fantastisch hoe hij op de baan stond. Hij kon zó mooi spelen. Als je puur naar alle slagen kijkt, dan was dat zo verzorgd en is hij allrounder dan wie ook. Je kunt hem een stilist noemen”, vervolgde de teamcaptain van TeamNL, die kan teruggrijpen op eigen ervaringen met de Zwitser.

Talent

"Zijn eerste paar jaar op de tour stond hij al te boek als hét talent. Ik heb toen wat dubbels tegen hem gespeeld en je merkte direct hoe gemakkelijk hij bijvoorbeeld een hele goede volley van zijn tenen plukte. Je vroeg je dan af waar die bal ineens vandaan kwam. Toen had hij nog niet de rust en werkethiek, maar je kon al wel zien wat hij in zich had.”

Haarhuis bleek drie keer te sterk voor de latere 20-voudig Grand Slam-kampioen. In het dubbelspel wel te verstaan. Het is een prestatie die nog altijd van pas komt.

"Ik zei vroeger tegen kinderen op tennisclinics die mij niet goed kenden, dat Federer mij drie keer heeft moeten feliciteren met de zege: "Paul, je was vandaag weer te goed!" Ik liet dan even weg dat het in het dubbelspel was, maar ik had wel ineens alle aandacht.”

Icoon

Aandacht is iets waar Federer ook op kon (en kan) rekenen — niet alleen in de tenniswereld.

“Hij is echt een sporter waar iedereen fan van was. Je hebt sporters die geliefd of gehaat worden. Maar bij Federer zijn er weinig mensen die hem niet zullen mogen. Dat is ontzettend knap. Hij is een sporticoon. Niet een tennisicoon, maar een sporticoon.”

