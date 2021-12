De Eurosport-analist had eerder nog kritiek op de houding van de Brit. Murray skipte volgens de Zweed teveel toernooien waar hij door een wildcard toch aan de start mocht staan. Ook stond hij vaak niet gemotiveerd op het veld.

“Het gaat er niet om dat hij weer nummer één wordt of dat hij Grand Slams kan winnen. Hij moet iedere dag het gevecht aangaan om vandaag een betere speler te worden dan je gisteren was”, meent de zevenvoudig Grand Slam-winnaar. Hij is ervan overtuigd dat Murray er nu wel helemaal voor gaat. “Hij heeft zijn drive gevonden en zal steeds beter worden. 100 procent.”

Ad

De Schot die in zijn carrière driemaal een Grand Slam-titel pakte, is inmiddels afgezakt naar de 134e plaats op de wereldranglijst. Zijn laatste ATP-titel stamt uit 2019. Toen won hij tegen Stan Wawrinka de finale van het ATP-toernooi van Antwerpen. Dat afzakken werd vooral veroorzaakt door blessures. Zo kreeg Murray in de tussentijd een nieuwe heup.

Davis Cup Tennis | “Respectloos? Nee, hij gaat nooit de grens over” - Corretja over gedrag Medvedev GISTEREN OM 10:10

Murray’s wapen

Murray heeft in tegenstelling tot andere spelers niet een specifiek sterk wapen in zijn spel. Wilander vindt dat geen probleem voor Murray. Hij zegt dat Murray veel slimmer is dan de meeste spelers op de tour. “Murray kent zijn eigen zwakke punten. Anderen hebben misschien een betere slag, zijn sneller of meer explosief. Murray moet hen een beetje minder goed maken om ze te verslaan. Dat is nederigheid, maar ook een teken van tennis-IQ. Andy Murray’s tennisintelligentie is waarschijnlijk hoger dan die van de meeste toptennissers, zelfs die al gestopt zijn.”

Een van Murray’s laatste keren dat hij het een topspeler moeilijk kon maken was op de US Open. Hij was dichtbij een verrassende overwinning op de als derde geplaatste Stefanos Tsitsipas. Hij verloor die wedstrijd echter in vijf sets.

US Open | Tsitsipas verslaat Murray maar nipt in strijd tussen generaties

“Als een tegenstander niet goed serveert kan hij iedereen verslaan.” Wilander zegt dat Murrray de zwakke punten kent van al zijn tegenstanders en daar zijn plan op aanpast. “Hij kijkt niet naar het gezicht van de tegenstander, maar naar de techniek, de spin van de bal, de snelheid van zijn benen en de lengte van zijn armen. Zo ziet hij hoe hij ze kan verslaan”

Nadal

Murray heeft volgend jaar weer te maken met de concurrentie van Rafael Nadal. De Spanjaard maakt deze week zijn comeback tijdens het onofficiële toernooi van Abu Dhabi om zich voor te bereiden op de Australian Open. Ook Murray staat hier aan de start.

Wilander is benieuwd hoe de benen van Nadal eruit zien na een jaar waarin hij bijna niet speelde. Nadal speelde zijn laatste wedstrijd in augustus. In totaal stond hij bij zeven toernooien aan de start.

Hij is heel gespierd, maar als hij minder goed heeft getraind wordt hij wat dikker.

De beenspieren van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar laten zien of hij goed heeft kunnen trainen, meent Wilander. “Hij is heel gespierd, maar als hij minder goed heeft getraind, wordt hij wat dikker. Als hij twee of drie kilo te zwaar is, is hij niet in topvorm.”

Toch hoeven we ons volgens de Zweed geen zorgen te maken als Nadal iets te zwaar is. “Rafa heeft een geweldige slag en een ongelooflijk goede mindset. Door dit soort wedstrijden raak je in vorm."

De Australian Open vindt van 17 januari tot en met 30 januari 2022 plaats en is te zien op Eurosport. Alle wedstrijden zijn live te volgen op discovery+

Australian Open Tennis | “Winnen 24ste Grand Slam vrijwel uitgesloten” - Corretja en Henin vrezen voor Serena GISTEREN OM 13:51