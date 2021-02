Waar kan ik de Australian Open kijken?

Vanaf maandag 8 februari tot zondag 21 februari is de Australian Open LIVE te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport App. De eerste week wordt er via TV van 01:00 tot 14:30 LIVE tennis uitgezonden. Via de Eurosport App kun je iedere baan live kijken en hoef je dus geen bal van het toernooi te missen! Download de app hier: