Nadal wist een leuke, toffe partij – zoals altijd als Kyrgios op de baan staat – in drie sets naar zich toe te trekken, waarmee hij zijn record voor 2022 uitbreidde naar 19-0. De Spanjaard is nog altijd ongeslagen. En vertolkt als de man van 21 gewonnen Grand Slams een belangrijke stem op de tour.

En Nadal hoopt dat er naar hem geluisterd wordt, want hij wil niet dat er pas allerlei regelveranderingen worden doorgevoerd als het na wangedrag van een speler een keertje echt is misgegaan. Dit keer moest een ballenjongen uitwijken voor het racket van Kyrgios , nadat eerder Alexander Zverev de stoel en bijna de umpire bewerkte...

Fantastische persoonlijkheid

“Ik vind Kyrgios een fantastische persoonlijkheid, maar als je te ver gaat, maakt het niet meer uit of je leuk bent… In mijn ogen is het probleem dat we niet weten waar de grens ligt. Als je tennissers maar toestaat om gekke dingen te doen, begeef je je op glad ijs”, aldus Nadal, die niet precies waarnam wat Kyrgios uitspookte omdat hij zijn overwinning vierde.

“Feit is dat er meer en meer van zulke incidenten gebeuren en daarom moet de ATP nu een grens trekken. Ik spreek niet zozeer over wat er dit keer gebeurde, want ik heb het niet gezien, maar in algemene zin. Als Nick zich inderdaad misdroeg, wordt het tijd dat de ATP actie onderneemt. Anders komt er een keer een moment waarop het compleet fout gaat, ook al is het onbedoeld of per ongeluk.”

Nadal vindt het jammer dat er een sluier over zijn kwartfinale hangt, omdat het puur inhoudelijk reclame was voor het tennis uitgedragen door mogelijk de beste speler aller tijden tegen de meest getalenteerde speler, die er wellicht niet altijd alles uit haalt.

Vechter

“Ik denk dat Nick zich kranig heeft geweerd tijdens onze wedstrijd. Hij is een vechter en beschikt natuurlijk ook over een sterke persoonlijkheid. Soms doet hij iets wat ik niet leuk vind, maar ik heb groot respect voor hem. Ook omdat hij een beetje anders is. Hij hanteert andere standpunten.”

“Maar het belangrijkste van alles is dat we ons beste tennis proberen laten zien. Dat deed Nick als je het mij vraagt. Hij vocht tot de laatste bal en haalde een hoog niveau. Dat is de Nick Kyrgios die we allemaal graag willen zien, toch? Daar wordt de tennissport alleen maar beter van.”

