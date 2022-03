Kersverse nummer-één van de wereld Daniil Medvedev kreeg voor het Masters toernooi van Indian Wells vragen over zijn mening over de politieke situatie in zijn thuisland. Ook had hij het over een mogelijke uitsluiting van Russische tennissers op de Tour. “Ik wil graag mijn sport promoten, maar ik weet niet hoe lang ik nog kan tennissen”.

Medvedev leek tijdens de persconferentie zijn woorden zorgvuldig af te wegen. “Ik vind het altijd lastig om over dit onderwerp te praten. Ik wil gewoon tennis spelen.” De Rus sprak zich niet uit tegen het Russische bewind, maar gaf aan wereldvrede te willen. “Ik wil overal vrede, ik weet niet hoeveel landen er zijn, maar ik wil vrede voor elk land.”

Ook kwam een mogelijk uitsluiting van Russen aan de orde. “Ik weet dat sommige sporten, vooral teamsporten, daarvoor hebben gekozen”, zei de 26-jarige nummer een. “Tennis is een van de meest individuele sporten ter wereld. Iedereen woont ergens anders.”

Medvedev komt tijdens toernooien uit onder een neutrale vlag. Er staat geen Russisch vlaggetje achter zijn naam. “Ik wil graag mijn sport promoten in het binnen- en buitenland. Dit is de enige manier hoe het kan. Ik weet alleen niet hoelang ik nog kan tennissen.

