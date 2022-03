Kyrgios trok tegen Nadal aan het kortste eind, op basis van 6-7(0) 7-5 4-6, waarmee de Spanjaard zijn ongeslagen reeks uitbreidde naar maar liefst negentien duels. De Australiër was na zijn nederlaag lovend over Nadal, op wiens spel maar geen sleet lijkt te zitten, terwijl hij ook moest reageren op de zoveelste ophef. Zowel hoogtepunten als ophef kun je bekijken op onze Engelse zusterwebsite.

Kyrgios liet zich na afloop meerdere keren gaan. Ten eerste door zijn racket weg te smijten en bijna een ballenjongen te raken, ten tweede door een journalist die naar het incident durfde te vragen onderuit de zak te geven. Kyrgios leek in eerste instantie zijn nederlaag te accepteren, door Nadal te feliciteren en de umpire een hand te geven, maar daarna ging het alsnog mis.

Zverev

Hij smeet zijn racket tegen de grond en het racket zocht vervolgens een weg, waarbij bijna een ballenjongen werd geraakt. Het is dat de ballenjongen uitweek… Het incident deed een beetje denken aan de recente uitbarsting van Alexander Zverev in Acapulco , die met zijn racket de stoel van de umpire en ook bijna de scheidrechter zelf bewerkte.

Die vergelijking schoot Kyrgios in het verkeerde keelgat. “Waarom doe je nu zo? Was het mijn intentie om het racket naar die ballenjongen te gooien? Nee, natuurlijk niet. Kijk waar het racket voor het eerst de grond raakt, niet eens in zijn buurt. Ik ben ook maar eens mens, zulke dingen kunnen gebeuren”, aldus Kyrgios tegen de journalist die de vergelijking durfde voor te leggen.

“Het racket stuiterde gewoon ongelukkig. Ik denk dat als ik het nog een miljoen keer doe, dat er niks aan de hand is. Wat wil je dat ik zeg? Ik was drie meter bij dat kind vandaan. Maar dit is de vraag waar je mee komt terwijl ik net drie uur tegen Nadal heb staan tennissen, dit was je van plan om mij te vragen?”

Ballenjongen

Kyrgios kreeg daarna te horen dat de betreffende ballenjongen moest bukken. “Oké, hij moest bukken… Tsjonge, ongelooflijk. Het ging per ongeluk. Dit lijkt in de verste verte niet op wat Zverev deed. Ik heb hem gelukkig niet geraakt. Dat was ook helemaal niet mijn intentie. Gelukkig is iedereen in orde. Goede vraag, echt waar. Ongelooflijk. Dit verzin je toch niet?”

Kyrgios bood later via Instagram zijn excuses aan en staat inmiddels in contact met de ballenjongen, die een – nog intact – racket krijgt om de schrik te boven te komen. Screenshots van het gesprek zijn te vinden via de socials van Kyrgios, die zoals zo vaak nog meer opzienbarende momenten beleefde.

Zo legde de umpire Kyrgios een strafpunt op toen hij met wat scheldwoorden het publiek tot stilte maande. Omdat dit gebeurde op 6-0 in de tiebreak van de eerste set, benutte Nadal op deze manier een setpoint. Kyrgios liet zich hier zowaar niet door afleiden in de tweede set en kwam op gelijke hoogte met de man van 21 gewonnen Grand Slams, waarna hij in de derde set alsnog iets tekort kwam.

Stiller

Er deed zich nog een ander opzienbarend en vooral grappig moment voor, in een onderonsje tussen Kyrgios en het publiek. Toen er wat rumoer ontstond, beet de Australiër van zich af. “Kun jij een beetje tennissen”, beet Kyrgios de in zijn ogen vervelende supporter toe. “Nee…? Waarom vertel je mij dan zogenaamd hoe ik tennis moet spelen?”

“Daar verderop zit Ben Stiller. Een acteur. Ik vertel Stiller toch ook niet hoe hij moet acteren”, beslechtte Kyrgios het verbale onderonsje in zijn voordeel. De toeschouwers konden erom lachen, evenals Stiller die onbedoeld en ongewild onderdeel was geworden van de discussie.

Kyrgios sloot de veelbewogen partij en alles er omheen af met een oprecht compliment voor Nadal. “Ik had eventjes hoop dat ik Nadals zegereeks kon stoppen, maar helaas. Weer een nederlaag. Dit verlies komt hard bij mij binnen. Voor mij is Nadal met afstand de beste tennisser aller tijden.”

