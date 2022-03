Medvedev verwierf de nummer 1-positie na zijn goede prestaties op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco. Ondanks dat hij in de halve finale werd uitgeschakeld door Rafael Nadal, van wie hij een paar weken daarvoor ook de Australian Open-finale verloor , was dit genoeg om op maandag 28 februari bovenaan de wereldranglijst te staan, precies vier dagen nadat zijn land Oekraïne binnenviel. Medvedev maakte daarop meteen een statement door te zeggen dat kinderen altijd moeten kunnen blijven dromen

Het prestigieuze Indian Wells, dat ook wel de vijfde Grand Slam van het jaar wordt genoemd, stond waarschijnlijk hoog op het verlanglijstje van Medvedev. Nadat hij in de eerste ronde een relatief eenvoudige zege boekte op de Tsjech Tomas Machac, ging het tegen Gaël Monfils in de tweede ronde een stuk moeilijker worden voor de US Open-kampioen, al leek het daar in eerste instantie niet op. Medvedev brak Monfils in de negende game van de eerste set en serveerde deze een game later koelbloedig uit.

In de tweede set gingen de slagen van de excentrieke Fransman beter lopen, en kon hij het spel dicteren dankzij zijn harde groundstrokes. Toen Monfils op eigen service de set uit kon serveren produceerde hij een onderhandse service à la Nick Kyrgios. Hij won het punt en de set en bracht Amerikaanse publiek in vervoering.

Verzet gebroken

Daarna was het verzet van Medvedev volledig gebroken. In de derde set leverde de Rus maar liefst drie keer zijn service in en kwam hij er totaal niet meer aan te pas. Door de uitschakeling van de Rus is Rafael Nadal nu de hoogst geplaatste speler in het toernooi. De Spanjaard won op zijn beurt van de Engelsman Dan Evans.

Met het gravelseizoen op komst zal Medvedev nog goed moeten presteren om zijn nummer 1-positie terug te veroveren. De Rus is geen held op het gemalen baksteen, iets wat terug te zien is in zijn resultaten en wat hij bovendien zelf ook meerdere malen heeft aangegeven. Gelukkig voor Medvedev is er snel een nieuwe kans om wederom de lijstaanvoerder te worden.

Bij een goede prestatie tijdens het ATP-toernooi van Miami kan hij de hoogste plekje op de ATP-ranglijst weer heroveren op Novak Djokovic, die vanwege zijn ongevaccineerde status niet in actie mag komen op Amerikaans grondgebied.

