“Soms speelt mijn kwetsuur weer op”, erkent de 35-jarige Nadal , die een groot deel van het vorige tennisjaar moest missen in de hoop zijn voetproblemen definitief op te lossen. Het einde van zijn loopbaan was toen dichtbij. Zo erg is het nu nog niet, maar feit is wel dat de bewuste voet zich laat voelen.

“Soms gaat het best goed, maar soms ook niet. Zoals in de tweede set, toen ik best wel veel last had van mijn voet. Maar ik was ertoe in staat om tot het einde te blijven bewegen, nietwaar? Als ik eerlijk ben: ja, ik voel mijn voet. Ik ga er ook niet meer over liegen of het verbergen”, aldus Nadal tijdens een persmoment in Indian Wells.

Zorgen

De volgende opdracht om ongeslagen te blijven, is het verslaan van Nick Kyrgios. Nadal en Kyrgios treffen elkaar in de kwartfinale van ‘de vijfde Grand Slam’. “Ik ben gewoon blij dat ik nog lekker kan tennissen”, vervolgt hij. “Met mijn voet ging het nu wat minder dan tijdens andere recente partijen.”

“En ja, de laatste dagen maak ik me er een beetje meer zorgen over. Dat kan wel eens gebeuren. Ik schrik er niet direct van. Ik probeer klaar te zijn voor mijn volgende partij en door te bijten, want dit is mijn laatste toernooi voordat ik me op gravel ga richten. Op die ondergrond gaat het waarschijnlijk beter.”

Volhouden

Opgeven of genoegen nemen met een mindere prestatie is er voor de competitieve tennisser nog altijd niet bij. “Nog even volhouden en hopen dat mijn voet in orde blijft. Ik probeer er niet te veel aan te denken en vooral bezig te zijn met mijn tegenstander en de volgende partij. Als er iets gebeurt, is het helaas niet anders.”

