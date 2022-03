“Naomi, you suck!” Dat was de boodschap die iemand, vermoedelijk een vrouw, nodig vond om vanuit het publiek richting baan te roepen. Het miste zijn uitwerking niet, want Osaka ging er aan onderdoor. Ze brak tijdens de wedstrijd in tranen uit en ook na afloop vocht ze tegen een huilbui.

Osaka vroeg na het verlies van de eerste game, onmiddellijk na het plaatsen van de opmerking, of ze via de microfoon van de umpire het publiek mocht toespreken, maar dit verzoek werd afgewezen. Na de eerste set sprak Osaka met een supervisor van de organisatie.

Gedachten bij Williams-zusjes

Osaka had het duidelijk moeilijk met het hele voorval, dat haar deed denken aan een vergelijkbare situatie met de Williams-zusjes. “Ik wil gewoon ‘dank je wel’ zeggen. Ik heb het idee dat ik de laatste tijd wel genoeg heb gehuild in het zicht van de camera’s”, aldus Osaka tijdens een vraaggesprek op de baan.

“Natuurlijk heb ik wel eens eerder een nare opmerking gehoord. Toen deed het me niet zo veel, maar hier is dat anders. Ik ken de video waarin Serena en Venus met iets soortgelijks te maken krijgen. Als je de video niet kent, bekijk ‘m dan.”

“Ik weet niet waarom, maar het ging in mijn hoofd zitten en herhaalde zich daar vaak. Ik probeer niet te huilen. Dank jullie wel en mijn felicitaties aan Veronica. Dank je wel”, luidde de afsluiter van Osaka, voordat ze de baan verliet.

Indian Wells

Het voorval met de gezusters Williams vond plaats in 2001. Venus meldde zich last-minute af voor de halve finale tegen Serena, als gevolg van een knieblessure. Toen Serena vervolgens in de finale aantrad tegen Kim Clijsters werd ze uitgefloten, net als Venus en vader Richard die plaatsnamen op de tribune.

Serena en Venus speelden vervolgens ruim tien jaar niet op Indian Wells.

