Hoewel Zanevska tennist onder Belgische vlag, is ze geboren in Odessa en daarmee deelt ze de grote zorgen die Kostyuk heeft om de stand van zaken in haar thuisland. Er lag een grauwe sluier over de partij. Oekraïne is het slachtoffer van een invasie door Rusland en de families van zowel Kostyuk als Zanevska bidden voor een goede afloop.

Kostyuk beleefde op het hardcourt van Indian Wells een goede afloop, maar die is natuurlijk van een heel andere orde en zeker in het tennis lijkt de oorlog momenteel niet ver weg, gezien de afkomst van een groot deel van de spelers en speelsters. Er zijn volop Russen en Oekraïners op de tour.

Oorlog

“Ik vind het ontluisterend dat geen enkele Russische tennisser naar mij toe is gekomen om spijt te betuigen van de door Rusland ontketende oorlog. Er sterven Oekraïense burgers en militairen. En ook kinderen zijn het slachtoffer. Het is een verschrikkelijke situatie”, aldus Kostyuk na een wedstrijd die bestond uit maar liefst 38 games.

“Het is voor mij erg moeilijk om de baan op te stappen. Ik weet niet zo goed wat ik geestelijk en lichamelijk van mezelf kan verwachten. Toen ik voor mijn partij wakker werd, dacht ik: ik kan het niet, winnen zit er vandaag niet in. Maar ik maakte er een doel van om te strijden.”

Zowel op als naast de baan heeft de Oekraïense het zwaar. “Eén speelster knoopte een gesprekje aan, een andere tennisster stuurde me een berichtje. Verder? Niks. Ik krijg van niemand steun en dat vind ik schokkend. Je kunt de politieke situatie best los zien van het menselijk perspectief. Iedereen weet wat er aan de hand is.”

Neutrale vlag

“Ik vind het echt pijnlijk. Als ik op het park kom, hoor ik de Russen alleen maar jammeren dat het nu zo moeilijk is om geld over te maken. Dat is op dit moment hun grootste zorg. Ik vind zoiets onacceptabel. Waarom gedragen de Russen zich zo?”

Het liefst zou de emotionele, negentienjarige Kostyuk, geboren in Kiev, zien dat de Russen helemaal worden geweerd van de tour en niet alleen hun vlag moeten inleveren. “Ik ben het totaal niet eens met de gemaakte beslissingen. Laat ik het zo zeggen: kijk wat enkele andere sporten voor maatregelen hebben genomen. Meer heb ik er niet over te zeggen…”

