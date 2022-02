Internationaal Olympisch Comité (IOC) trad maandag met dit advies naar buiten, nadat er overleg was gepleegd door het uitvoerend comité. Ook besloot het IOC om de Russische president Vladimir Putin te schrappen uit zijn olympische orde, vanwege een ‘zware schending van het olympisch charter’.

Het IOC vindt het niet eerlijk dat als gevolg van de oorlog in Oekraïne het straks voor Oekraïense sporters onmogelijk wordt om deel te nemen aan wedstrijden en komt daarom met het advies Belarussen en Russen te schorsen.

Ad

Het moge duidelijk zijn dat Rusland een van de agressors is, maar de Belarussen staan op het punt om zich hierbij aan te sluiten dan wel de Russen op hun grondgebied vrij baan te geven voor verdere aanvallen op het territorium van Oekraïne.

Tennis Tennis | Hoe twee Oekraïense tennissers op verschillende manieren verstrengeld raken in een oorlog 2 UUR GELEDEN

Finale Champions League

Er zijn de laatste week al enkele verregaande maatregelen genomen om de invloed van Rusland op de sportwereld te neutraliseren. Zo verplaatste de UEFA de finale van de Champions League van Sint-Petersburg naar Parijs, lijkt de FIFA te moeten zwichten voor druk om Rusland uit de play-offs voor WK-kwalificatie te gooien en zette de Formule 1 een streep door de Russische Grand Prix in Sochi.

Een etage lager ging het nog verder want het Formule 1-team van Haas haalde de sponsoring van Uralkali van de auto’s en verwijderde Schalke 04 shirtsponsor Gazprom van zijn blauwe tricot. Ook ontbond Manchester United het sponsorcontract met luchtvaartmaatschappij Aeroflot.

Dit alles gaat het IOC nog niet ver genoeg. Hoewel het hoogste sportorgaan eigenlijk vindt dat atleten niet gestraft mogen worden op basis van besluiten van politieke leiders of bonden – denk aan de ‘Russische atleten’ die deelnamen aan de Olympische Spelen - gaat het nu alsnog een stap verder. “De oorlog in Oekraïne plaatst ons voor een dilemma”, erkent het IOC in een uitgebreide verklaring.

Paralympics

“Terwijl atleten uit Belarus en Rusland nog wel kunnen deelnemen aan sportevenementen, kunnen Oekraïense sporters niet langer van de partij zijn door de aanval op hun land. Voor dit dilemma bestaat geen oplossing en daarom valt het ons zwaar om dit besluit te moeten nemen.”

Het verzoek van het IOC aan alle sportbonden om atleten uit Belarus en Rusland te weren, betekent direct dat atleten uit deze landen ook niet welkom zijn bij de Paralympics, die in Peking op het punt van beginnen staan.

Ook roept het IOC in feite om Daniil Medvedev niet langer te laten tennissen en dat uitgerekend op de dag dat hij voor het eerst staat genoteerd als nummer één van de wereld . Zo zijn er nog veel meer uit Rusland afkomstige sporters voor wie de consequenties groot zijn.

Aanspreken individuele sporters

Indien het niet mogelijk is om op korte termijn atleten uit Belarus en Rusland te weren, moet sprake zijn van deelname onder neutrale vlag, aldus het IOC. Het IOC riep eerder al op om alle toernooien in deze twee landen af te gelasten of te verplaatsen.

Zo lieten de Nederlandse volleyballers bijvoorbeeld al weten komende zomer niet te willen deelnemen aan het WK, waarvan Rusland de gastheer is. De basketballers namen het tegen hun zin in wel op tegen de Russen, op Russische bodem ook nog eens.

De kans is groot dat veel sportbonden het advies van het IOC overnemen, ook omdat ze zich nu officieel weten verzekerd van rugdekking. De kans is ook groot dat dit voorstel van het IOC zorgt voor onwijs veel discussie. Een discussie die door dit voorstel nu pas echt op gang komt.

Kun je individuele sporters als de tennissers Medvedev en Andrey Rublev, Formule 1-coureur Nikita Mazepin of voetballers en wielrenners in bijvoorbeeld club- of ploegverband uitsluiten op basis van acties van de president van hun land? Hier lijkt het laatste woord nog over niet gezegd.

Tennis Tennis | Medvedev als nummer één - “Kinderen mogen ondanks oorlog niet stoppen met dromen” 6 UUR GELEDEN