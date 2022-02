Wilander vindt het een gedurfde stap van de Argentijn om in eigen land een afscheidstoernooi te spelen. “Voor hetzelfde geld wordt hij met 6-1, 6-1 weggespeeld in een leeg stadion. Gelukkig was het stadion volledig uitverkocht en werd hij onthaald als een held.”

Wilander gelooft dat Del Potro veel meer had kunnen bereiken. Volgens hem had hij zelfs in het rijtje Nadal, Djokovic, Federer en Murray gepast. “We hebben weinig over hem gepraat omdat we het hadden over de ‘Grote drie’ of misschien de ‘Grote vier’. Del Potro had hier bij gehoord als hij gezond was gebleven. Hij versloeg Nadal en Federer in hun topjaren en hij versloeg Djokovic op de Spelen.”

Waar zullen we hem om herinneren?

“Wat ik het meest aan hem waardeer is zijn aanpassingsvermogen”, zegt de Zweedse zevenvoudig Grand Slam-winnaar. “Hij had een van de beste backhands van het veld, maar na drie operaties aan zijn pols moest hij zijn slag veranderen. Hij ging in plaats van een dubbelhandige backhand spelen met een enkelhandige. Vanwege zijn zwakke polsen moest hij die ook vaak ‘slice’ spelen. Daarna verbeterde hij zijn forehand.”

De Eurosport-analist gelooft niet dat het puur fysieke malheur is wat de Argentijn doet stoppen. “Hij probeert al zo lang om terug te komen, dat moet moeilijk zijn. Hij weet dat hij het in zich heeft om de besten van de wereld te verslaan, maar het komt er niet uit. Ik vond het hartverscheurend om hem gisteren te zien spelen."

“Ik zal Juan Martin herinneren als de 'Gentle Giant'. Hij was groter en langer dan zijn concurrenten, maar keek figuurlijk altijd tegen ze op. Hij had zoveel respect voor ze, waarschijnlijk omdat hij jonger was."

Volgens Wilander is er op dit moment een speler op de Tour die hem veel doet denken aan de Argentijn: Matteo Berretini (ATP-6). Net als Del Potro na zijn blessures moet ook Berretini het voornamelijk hebben van zijn forehand. Ook kan hij het de absolute topspelers moeilijk maken. Ook staan zowel Berettini en Del Potro bekend om hun emotionele karakter, volgens Wilander. “Beide spelers hebben hun manier gevonden om zich als prof te gedragen”.

Persoonlijke boodschap

Ook heeft Wilander nog een boodschap voor Del Potro. “We missen je. De hele tenniswereld gaat je missen. Er zijn weinig spelers waarvan ik zou zeggen dat ze onder hun kunnen hebben gepresteerd. Jij hebt dat wel gedaan. Je won maar één Grand Slam, maar had zoveel meer kunnen winnen."

