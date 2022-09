Federer had in 2009 al dertien Grand Slams gewonnen. Op zijn palmares ontbrak alleen nog één Slam: Roland Garros, op zijn minst favoriete ondergrond gravel. Dat Federer nog nooit in Parijs won, had ook te maken met zijn grote rivaal. Rafa Nadal won het toernooi vanaf 2005 vier keer op rij.

Nadal was in 2009 ook de grote favoriet voor de titel: hij had de toernooien van Monte Carlo, Barcelona en Rome gewonnen. In Madrid verloor hij de finale van Federer. Zijn campagne in Parijs kwam echter in de vierde ronde al ten einde. Hij verloor verrassend van de Zweed Robin Söderling, dat was zijn eerste verloren wedstrijd ooit in Parijs.

Federer, die de afgelopen drie jaar in de finale van Roland Garros door Nadal was verslagen, werd zo opeens de grote favoriet. Federer had in veertien van zijn laatste vijftien Grand Slam-toernooien de finale bereikt, hij was recordnummer-één door 237 weken achter elkaar de ranglijst aan te voeren. De Zwitserse vedette miste echter nog een titel: Roland Garros.

Hoge druk

In een interview in 2019 haalt Federer dit toernooi voor zijn geest: “Dat jaar werd de druk echt opgevoerd. Er werd wel gezegd dat het nu of nooit zou zijn. Ik wist dat het met de jaren niet eenvoudiger, maar juist steeds lastiger zou worden om het toernooi te winnen.”

De druk werd Federer bijna te veel in de vierde ronde tegen de Duitser Tommy Haas. Federer had de eerste twee sets verloren: 6-7 5-7. In de derde set stond hij 3-4 achter toen Haas een breakpoint kreeg. De Duitser was zo nog slechts vijf punten verwijderd van een plek in de kwartfinale.

Jo Durie deed voor de Britse Eurosport verslag van de wedstrijd en kan deze nog goed voor de geest halen. “Het was duidelijk dat Federer nerveus was. In de eerste sets maakte hij opvallend veel fouten.”

Omslagpunt

Federer draaide de set en de wedstrijd bij dat breakpoint tegen om. “Ik hapte naar adem”, herinnert Durie zich. “Roger gaf alles in ging voor die gedurfde winner.” Federer sloeg de tweede service van Haas gewaagd cross-court terug over het net. De Duitser bleek kansloos.

Opvallend was dat de Zwitser een winner maakte met zijn forehand. De bal leek te vallen voor de sterke backhand van Federer, maar hij liep om de bal heen. Federer gaf zichzelf ruimte en tijd om met de forehand uit te halen en de bal inside-out te slaan. Haas had daar duidelijk niet op gerekend en bleef vastgenageld op de baan staan.

“Zijn forehand liep die dag totaal niet”, zei Haas over het punt. “Dan opeens maakt een bijna onmogelijk punt uit een return. Ik werd daar even stil van.”

Mentaal gebroken

Op dat moment was de wedstrijd gekanteld. Federer pakte zijn servicegame en Haas was mede door dat punt mentaal gebroken. “Ik dacht constant ‘als die bal uit was gegaan dan was ik nu de wedstrijd aan het uitserveren’. Ik weet dat je daar eigenlijk niet over na moet denken, maar ik deed dat toch.”

Haas pakte na het bijzondere punt nog slechts twee games. Federer won de laatste drie set 6-4 6-0 6-2.

Vorig jaar liet Federer in GQ weten dat dit punt het belangrijkste punt uit zijn tennisloopbaan is. “Als ik dat punt niet had gemaakt, had Tommy de wedstrijd gewonnen. Dat wisten Tommy en ik zeker. Het momentum van de wedstrijd verschoof toen. We hebben het er nog steeds over als ik hem tegenkom.”

Na zijn moeizame winst in de vierde ronde versloeg Federer Monfils in de kwartfinale. In de Halve finale had hij een zware dobber Juan Martin Del Potro. De Argentijn maakte het hem vijf sets lastig. In de finale was hij een maatje te groot voor reuzendoder Robin Söderling. Federer won zo zijn eerste Grand Slamtitel op gravel en pakte zo een Career Slam.

Records

Federer evenaarde met zijn titel ook het record van meeste gewonnen Slams van Pete Sampras. Op Wimbledon verbrak hij dat record. Federer won dat jaar zijn vijftiende Grandslamtitel.

