Miroslava, beter bekend onder haar bijnaam Mirka, Vavrinec werd in 1978 achter het ijzeren gordijn geboren. Op tweejarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Zwitserland om daar een beter bestaan op te bouwen. Naar eigen zeggen was het gezin in het alpenland relatief arm.

Als achtjarig meisje ontmoette Vavrinec de grootste tennislegende uit haar geboorteland. Mede door Martina Navratilova begon ze met tennissen. Later stuurde de achttienvoudig Grand Slamwinnares het meisje een racket.

Mirka tennist ook op hoog niveau

Mirka bleek behoorlijk goed te kunnen tennissen en begon wedstrijden op professioneel niveau te spelen. Vavrinec, die speelde onder de Zwitserse vlag, won drie ITF-toernooien en stond negen keer op een Grand Slam. Haar beste resultaat behaalde ze op de US Open in 2001, toen ze de derde ronde behaalde. Dat zorgde voor haar beste plek op de ranglijst ooit: plek 76.

Olympische Spelen

Federer en Vavrinec ontmoeten elkaar op de Olympische Spelen. De geruchten over liefde in het olympische dorp blijken in het geval van Roger en Mirka echt te kloppen. De 18-jarige Roger en de 21-jarige zoenden elkaar op de laatste dag van de Spelen. “Ze vond me nog zo jong”, zei Roger over dit moment. “Ik heb gezegd dat ik achttien en een half jaar oud ben. Ik heb er een kwart jaar bij gelogen.”

Mirka en Roger na Rogers eerste Grand Slamtitel Foto: AFP

In 2002 speelde het liefdeskoppel een professionele wedstrijd samen. In de Hopman Cup, een vriendschappelijk toernooi voorafgaand aan het seizoen, speelden de twee Zwitsers samen een gemengde dubbelwedstrijd. Later dat jaar zou Vavrinec haar tenniscarrière beëindigen vanwege een aanhoudende voetblessure.

Los van het tennis raakte ze zeker niet. Als vriendin van het nieuwe tennisfenomeen Roger Federer zorgde zij voor het zakelijke succes. Ze reisde als Public Relations Manager met haar vriend mee op de Tour.

Gezinsuitbreiding

In 2009 trouwde het stel in een villa bij Basel. Het stel hield geen feest met honderden gasten, maar een kleine ceremonie met goede vrienden en familie. Mirka was tijdens deze bruiloft al zwanger van hun eerste kind.

Mirka bleek niet zwanger te zijn van één kind, maar twee. Het stel kreeg in 2009 de tweeling Myla Rose en Charlene. In 2014 werden Mirka en Roger opnieuw ouders. Opnieuw beviel Mirka van een tweeling, dit keer twee jongens. Lenny en Leo staan soms met hun oudere zussen aan de rand van de baan naar hun vader te kijken.

In de afscheidsvideo waarin Roger zijn afscheid van de sport bekend maakte, bedankte hij zijn vrouw ook. “Mijn vrouw heeft me altijd aangemoedigd, ook terwijl ze hoogzwanger was.” Over zijn kinderen zei hij: “Mijn kinderen willen nieuwe plekken ontdekken en steunen me altijd. Om mijn gezin op de tribune te zien is een gevoel dat ik nooit zal vergeten.”

