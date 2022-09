Berrettini stond officieel op de reservelijst voor het toernooi, maar doordat Roger Federer geen wedstrijden zal spelen in het enkelspel werd de Italiaan ook uitgenodigd voor het toernooi.

Berrettini en Auger-Aliassime deden weinig aan elkaar onder. De twee speelden met name in de eerste set geweldig tennis met lange rallys. Een minutenlange tiebreak viel uiteindelijk positief uit voor de Italiaan.

In de tweede set kreeg Auger-Aliassime een vroege break die hij niet meer uit handen gaf. De wedstrijd zou net als drie andere wedstrijden gisteren in een matchtiebreak eindigen. In deze tiebreak kwam Berrettini snel 4 punten op voorsprong, hij liet de Canadees nog even terugkomen, maar uiteindelijk trok de Italiaan voor Team Europa toch aan het langste eind.

