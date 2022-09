Vrijdagavond stond Roger Federer voor de laatste keer in zijn carrière op de baan. De 41-jarige nam groots afscheid samen met zijn grote rivaal en vriend Rafael Nadal in het dubbelspel tegen Frances Tiafoe en Jack Sock.

"Hij was een beetje nerveus", vertelde Team Europe-coach Borg aan Eurosport. "Hij heeft al zo lang geen wedstrijd of toernooi meer gespeeld. Maar hij deed het ongelooflijk goed", zei de Zweed.

Het feit dat Federer aan het kortste eind trok in de partij zou de stemming in het team niet hebben bedorven. "Ze hadden een goede kans om te winnen. Maar hij moest gewoon genieten", zei Borg. "In die situatie met de fans, zoveel mensen over de hele wereld die naar hem kijken, heb ik hem gezegd dat hij moest genieten en gelukkig moest zijn."

Emoties

Na de wedstrijd liepen de emoties eindelijk hoog op. "Het is volkomen normaal", weet Borg. "Hij zit al zoveel jaren in de tenniswereld. Maar deze man was geweldig en is ook zo'n geweldig persoon."

"Roger is een goede vriend en hij is één van de groten. Hij heeft tennis altijd op een ongelooflijke manier over de hele wereld gepromoot", aldus de 66-jarige captain.

