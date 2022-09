Als gevraagd wordt naar de perceptie van Djokovic op het afscheid van federer, antwoordt de Servier als volgt. "Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat dit een van de meest prachtige momenten ooit is. Iedereen die het live heeft gezien op of tv heeft dit prachtig gevonden."

"We wisten allemaal dat het afscheid van Roger emotioneel zou gaan worden. Iedereen van ons team moest op enig moment wel een traan laten."

"Ik heb er gemengde gevoelens over, want het was een prachtige avond voor tennis, maar aan de andere kant is het treurig dat één van de beste atleten aller tijden de sport verlaat."

Vereerd

Toen ik zag hoe blij Roger was met alle mooie woorden die over hem gezegd werden was ik eigenlijk alleen maar vereerd dat ik erbij heb mogen zijn als onderdeel van dit team. Het was één van de mooiste momenten uit mijn leven, geen twijfel over mogelijk."

"Het meest emotionele moment voor mij was toen zijn kinderen huilend op de baan kwamen. Sorry Roger, ik wil je niet nog een keer aan het huilen maken", aldus een lachende Djokovic

"Het was een prachtig moment en het is goed om te zien dat zijn hele familie hier was, de mensen die hem al die tijd zoveel support hebben gegeven."

