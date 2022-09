Tegenover de aanwezige pers vertelde Federer waarom hij denkt dat dit het goede moment is om te stoppen. "Het werd tijd dat ik met pensioen ging. Ik denk dat zo'n moment niet van de ene op de andere dag komt. Het was een emotioneel proces, waarvan ik dacht dat we het uiteindelijk goed hadden geregeld, met de familie, het team en mijn beste vrienden."

"Ik moest het natuurlijk ook aan veel mensen vertellen, dus de organisatie om te zorgen dat het niet zou lekken, was groot. Het was belangrijk voor mij om het mijn fans rechtstreeks te vertellen. Het is allemaal volgens plan verlopen, en nu zijn we bij de Laver Cup. Maar het waren zeker ongebruikelijke weken voor mij."

"Ik bedoel, de beslissing was altijd een lastige omdat je hem nooit wilt nemen. Ik denk dat je als atleet voor altijd actief wil zijn. Je wilt het gevoel hebben dat je terug kunt komen op de tour, en wedstrijden kunt winnen op de grote podia. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het ooit voorbij zal zijn. Ik denk dat dit zeker het juiste moment is", aldus de Zwitserse meester.

NOG ÉÉN KEER DUBBELEN MET NADAL?

De aandacht voor Federer is gigantisch, terwijl we nog niet eens weten hoe het afscheid er precies uit komt te zien. Naar verluidt vindt ‘King Roger’ niets mooier dan nog één keertje dubbelen met Nadal, als de knie het tenminste houdt, en dit zou vrijdagavond allemaal moeten gaan gebeuren.

Meer details en meer uitspraken volgen vrijdag tijdens de persconferentie, die gevolgd kan worden via een livestream op de kanalen van Eurosport. Het persmoment met Federer, rondom de Laver Cup dus, start om 11:45 uur. De stream is al vanaf een iets eerder moment beschikbaar.

