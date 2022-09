Als Federer gevraagd wordt om terug te kijken op de hoogtepunten van zijn carrière, kan hij er niet direct eentje noemen. "Het is grappig dat je dat vraagt, want ik heb eigenlijk nog niet echt nagedacht over welke momenten dat zouden moeten zijn."

"Als ik zo snel even nadenk, dan kom je natuurlijk uit bij mijn eerste overwinning op Wimbledon, waar ik onder andere van Pete Sampras won. Maar ook de comeback in 2017 toen ik de Australian Open won en mijn eerste en enige zege op Roland Garros waren heel bijzonder."

"Door mijn carrière heen heb ik vele mooie momenten gekend, maar het zijn niet alleen de grote beroemde zege's die het mooi maken. Ook een kwartfinale op een ATP-500 waarin ik iets heb geleerd kan bijvoorbeeld heel belangrijk zijn geweest voor mijn loopbaan. Maar daarvoor zal ik echt mijn tijd moeten nemen om die voor mezelf op een rij te zetten."

"Soms waren het ook gesprekken met mijn team of andere mensen buiten de baan waarvan ik iets opstak. Ik ben een gezegend man dat ik zoveel mooie momenten heb meegemaakt. Het zijn er teveel om op te noemen, en daar ben ik heel erg gelukkig door."

