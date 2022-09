Als Federer gevraagd wordt over of hij trots is dat hij in het GOAT-debat (Greatest of all time) wordt genoemd, antwoordt de Zwitser het volgende. "Ik ben daar zeker heel erg trots en ik ben blij waar ik sta.

"Een van mijn mooiste momenten was het winnen van mijn vijftiende Grand Slam op Wimbledon, toen Pete Sampras in de Royal Box zat. Alles wat ik daarna won was een bonus. Dat record was heel belangrijk voor mij."

Ik denk dat spelers tegenwoordig records willen najagen, en dat gaat volgens mij alleen maar meer en meer gebeuren. Dat deed ik waarschijnlijk op een punt in mijn carrière ook, maar echt pas op het moment dat ik het record van Sampras begon te naderen.

Plezier

"Het belangrijkste voor mij waren echter niet de records, maar of ik plezier had in wat ik deed. Zat mijn speelschema goed in elkaar, was ik zowel op- als buiten de baan tevreden en was ik gelukkig met mijn leven op de tour."

"De laatste paar jaren zijn wat ze zijn, maar het is geweldig dat ik nog vijf Slams heb kunnen winnen. Ik heb meer dan honderd titels gewonnen, wat ook fantastisch is, en ik ben heel erg trots dat ik zo lang op topniveau heb kunnen acteren. Ik heb niet alle recors nodig om gelukkig te zijn, daar kun je van me op aan", aldus een lachende Federer."

