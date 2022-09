"De laatste set tegen Hurkacz was een van de slechtste uren uit mijn carrière", onthulde Federer. Zijn verlies op het toernooi dat hij maar liefst acht keer wist te winnen zou de laatste wedstrijd van zijn carrière blijken.

"Ik realiseerde me dat niets meer werkte. Het is voorbij", gaf de Zwitser toe, die toen al twee knieoperaties had ondergaan.

Ad

"De teleurstelling voelde als vuurwerk in mijn hoofd. Ik wist niet meer hoe ik verder moest met deze knie", verklaarde Federer na de bittere nederlaag op de plek waar hij zoveel mooie herinneringen had. Anderhalve maand later onderging de Zwitserse meester een derde operatie aan zijn rechterknie.

Laver Cup Laver Cup | Federer niet bezig met GOAT-debat - "Ben trots dat ik word genoemd" 3 UUR GELEDEN

Wimbledon | Hurkacz verrast vriend en vijand en verslaat achtvoudig winnaar Federer

Medelijden

Een tijd van lijden voor Federer, maar niet alleen voor de Zwitser zelf. "De laatste jaren waren waarschijnlijk nog zwaarder voor Mirka dan voor mij. Ze genoot er met alle blessureproblemen niet meer van om mij te zien spelen. Ik had medelijden met haar. Dus ik denk dat het eigenlijk een opluchting voor haar is."

Voor zijn laatste optreden had de Zwitser aanvankelijk geen specifiek toernooi in gedachten. "Het ging vooral om weer voor publiek spelen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik waarschijnlijk niet meer goed genoeg was voor Grand Slam-toernooien.

"Ik kwam in 250 en 500 toernooien terecht, daar trainde ik ook nog graag voor, dat zou voor mij genoeg zijn geweest. Totdat duidelijk werd: ook dat kan niet meer", aldus Federer.

Laver Cup | Borg en McEnroe bespreken wie de G.O.A.T. van het tennis is.

Dubbel met Nadal

De afgelopen maanden maakte Federer er geen geheim van. Hij wilde nog één keer dubbelen met Nadal, nadat ze vijf jaar geleden (eveneens tijdens de Laver Cup) ook samen op de baan stonden. Toen versloegen ze samen Sam Querrey en Jack Sock.

Velen hoopten dat Federer woensdag bekend zou maken dat Nadal zijn dubbelpartner zou worden. Deze bevestiging kwam er nog niet. "Ik zou het geweldig vinden om samen met Rafael te spelen. Het zou een unieke situatie zijn."

"We hebben een goede relatie en altijd veel respect voor elkaar gehad. Bovendien hebben we samen mooie battles gehad."

Laver Cup | Terugkijken - Ontspannen Federer en Nadal verslaan de Amerikanen Querrey en Sock

WAAR KIJK JE?

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+ . Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

Laver Cup Laver Cup | "Ik ga de interactie met de fans enorm missen" - Roger Federer over zijn afscheid 3 UUR GELEDEN